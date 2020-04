A escola onde metade dos alunos não tem computador Pouco depois do fim das aulas presenciais, a 13 de março, Eduardo Silva enviou email para os pais de 21 alunos da sua turma de 1.º ano a avisá-los de que estavam disponíveis materiais pedagógicos no site do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato. "Tive cinco respostas" e, desses, "três conseguiram imprimir as fichas."





Cerca de 23% dos estudantes portugueses não tem acesso a um computados com Internet em casa. Essa é pelo menos a perceção dos professores que responderam a um inquérito do Centro de Economia da Educação (CEE) da Universidade Nova de Lisboa.Os autores do inquérito colocam a hipótese de a diferença com os dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística (que colocam 5% dos estudantes nesta situação) estar na interpretação que os docentes fizeram da pergunta que o CEE lhes colocou, explica Ana Balcão àEntre "os dados que trabalhamos, muito são os administrativos do Ministério da Educação e têm sempre uma pergunta sobre se o aluno tem acesso a computador em casa e se tem acesso à Internet. E temos uma ideia que os números dos alunos com [que têm] são maiores do que estes." Então, o que há de diferente só pode ser semântico: não é que os alunos não tenham a tecnologia em casa, na organização atual estudo-teletrabalho, pode é não estar disponível para eles, já que está um dos pais ou um irmão a utilizá-lo."Leva-nos a pensar que o professor está a pensar nesta ótica", diz a investigadora da Nova SBE.O inquérito, cujos resultados preliminares foram agora revelados à, recebeu 1.586 respostas de um conjunto de professores que, à primeira vista, parecem representativos da realidade atual (com docentes dos vários níveis de ensino; do público e do privado; e do continente e das ilhas).Todavia, Ana Balcão chama a atenção para o facto de, apesar de os inquéritos terem sido enviados para todas as direções de escolas do País, as respostas terem chegado também pelas redes sociais. O que pode indiciar que quem respondeu faz parte do grupo mais entusiástico das novas tecnologias e desta modalidade de ensino remoto. Daí que a percentagem dos docentes que ainda não desenvolveram quaisquer estratégias de ensino a distância seja de apenas 2%. "Provavelmente serão mais", deduz a investigadora.Um outro dado, que deve ser ponderado pelas autoridades da Educação: 77% destes docentes dizem não estar a utilizar os recursos para ensino a distância disponibilizados pela Direção Geral da Educação (DGE).Os trabalhos de casa representarão o principal método de avaliação, disseram 71% dos docentes inquiridos. Mas um em cada quatro também pretende recorrer aos testes.Assiduidade e participação são métodos de avaliação que estarão a ser mais utilizados no privado (39% e 33%, respetivamente) do que no público (9% e 14%). Esta realidade pode justificar-se pela diferença percentual entre os alunos do público e do privado que têm estas tecnologias disponíveis. As diferenças entre colégios e escolas públicas também existirá no método de ensino: se 63% dos docentes no privado diz que está a lecionar através de videoconferência ou gravação de vídeos (27% deles gravam até os próprios vídeos), esse valor cai para 22% entre os colegas do público (que só em 8% dos casos gravam os próprios vídeos).Entre todos, o método mais consensual de ensino nestes tempos de pandemia é o envio de materiais complementares ao estudo (como fichas). É seguido por 85% dos inquiridos.A este facto não será alheia a dificuldade de muitos alunos de acederem, de facto, a aulas pelo digital -- e isto apesar de a percentagem, como se viu, não ser consensual."O que nos pareceu mais interessante e preocupante foi a enorme diferença que há entre escolas (mesmo entre públicas) quanto ao computador com acesso à Internet. Já conhecíamos essa diferença. Gostaríamos de saber como é que isto está ligado com o nível socioeconómico dos alunos", descreve a investigadora do CEE. Aliás, os encarregados de educação ficam a meio da escala (de 0 a 7) na avaliação dos professores: recebem nota 4,13 na adesão e adaptação a esta nova forma de ensino. Os alunos recebem 4,54. Quem melhor está a dar-se com esta nova condição dizem os professores são eles próprios (5,32).Essa chamada de atenção tem sido feita por associações de diretores de escolas. Mesmo em Lisboa , revelou o vereador bloquista responsável pela educação, 25% das crianças não têm computador.Manuel Pereira, da ANDE, estima que também cerca de 25% dos alunos da sua escola estão nessa situação; e isso será semelhante a outras escolas do interior, disse à. Contudo, os resultados preliminares deste inquérito não permitem ainda aferir esse tipo de assimetrias regionais, explica Ana Balcão:"Temos respostas que cobrem bastante o território, quando formos olhar por região, podemos ter essas diferenças. Temos mais respostas no litoral do que no interior mas também [é onde] há mais alunos."Estes dados foram recolhidos entre 25 de março e 8 de abril -- em vésperas do fim das férias da páscoa. Agora com o início do 3.º período, o Centro de Economia da Educação inicia uma nova recolha, que permitirá perceber como (e se) evoluiu esta nova forma de ensino, depois das primeiras semanas em que a adaptação da escola às casas e destas à escola foram feitas a correr.