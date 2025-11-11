Sábado – Pense por si

SNS. APERTO DAS FINANÇAS APANHA A MINISTRA DE SURPRESA

Saúde desespera com dieta das Finanças

Rita Rato Nunes , Bruno Faria Lopes 11 de novembro de 2025 às 23:00

Reduzir as verbas para exames, medicamentos, pacemakers e transporte de doentes: as ideias do ministério de Ana Paula Martins perante o maior corte desde a troika.

A pouco tempo da entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE 2026), a ministra da Saúde foi surpreendida com a imposição pelo ministro das Finanças do corte mais alto desde 2013 na despesa que paga exames, medicamentos e prestadores convencionados. Sem perceber como operacionalizar estes cortes, Ana Paula Martins ficou em silêncio. Mesmo depois de ser revelado publicamente o corte de 10,1% nas aquisições de bens e serviços, os administradores hospitalares não receberam qualquer indicação concreta e os deputados ficaram sem resposta na audição parlamentar sobre o orçamento da Saúde.

Serviço Nacional de Saúde Infarmed Administracao Central do Sistema de Saude Ana Paula Martins Álvaro Almeida Joaquim Miranda Sarmento Mário Centeno João Leão Santarém Portugal
Saúde desespera com dieta das Finanças