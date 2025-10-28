Sábado – Pense por si

Portugal

A gestão da dívida da troika

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 23:00

No próximo ano, Portugal pagará €3 mil milhões aos dois fundos europeus da troika, com quem continua a negociar, com vantagem, os prazos e as taxas.

O programa da troika pode ter terminado há mais de 11 anos, mas a gestão da dívida aos credores que resgataram Portugal continua bem viva. Depois de ter pago antecipadamente ao Fundo Monetário Internacional (FMI) em apenas quatro anos, o Estado vai doseando os pagamentos aos dois fundos europeus da troika. No próximo ano pagará três mil milhões de euros a estes fundos, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2026 – é o valor mais alto desde o fim do resgate, mas ainda assim significativamente menor do que o previsto há um ano, o que mostra como esta parte da dívida é gerida de forma dinâmica pelas autoridades portuguesas.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Crédito e dívida Juros Dívida pública Mercado de dívida Portugal Fundo Monetário Internacional
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

As histórias de Balsemão

Em 88 histórias (tantas quantos os anos de vida), traçamos o retrato de Francisco Pinto Balsemão. E ainda: violência e assédio sexual; pessoas que sofrem com a Covid longa.

Menu shortcuts

A gestão da dívida da troika