Montenegro patrocina suspeito de corrupção

Carlos Rodrigues Lima
Carlos Rodrigues Lima 11 de novembro de 2025 às 23:00

Avelino Farinha, arguido num dos processos da Madeira, é um dos contemplados com financiamento para obras em Angola. Primeiro-ministro vai assinar contratos.

A presença em grupos restritos de políticos e empresários não é uma novidade para Avelino Farinha, dono do grupo AFA, suspeito num dos processos sobre corrupção na Madeira. Na ilha, juntamente com o coarguido e também empresário Custódio Correia, integrava o Grupo das Sextas, que juntava ao almoço, segundo a descrição do último, homens de negócios, “políticos e amigos”. É também com uma comitiva semelhante que o empresário vai este mês viajar para Angola, para o cinquentenário da independência e para assinar contratos de financiamento público português para obras naquele país africano.

