Sábado – Pense por si

SAÚDE. CONTRATOS E CUSTOS DISPARAM

Seguir tema: SAÚDE. CONTRATOS E CUSTOS DISPARAM

O negócio milionário dos médicos tarefeiros

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 23 de setembro de 2025 às 23:00

Urgências fechadas, grupos de WhatsApp para combinar inflação de preços, bases de dados suspeitas: como uma manobra orçamental de Sócrates viciou o SNS em prestadores e criou um negócio milionário para as multinacionais de recrutamento. Só este ano, até agosto, foram pagos €230 milhões. Uma única empresa já faturou €56 milhões, desde 2009.

“Há uma equipa de especialistas de obstetrícia e ginecologia que se desvinculou do hospital privado onde trabalhava” para reforçar a urgência do Garcia de Orta, em Almada, a partir de setembro. Isto prometeu a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, com um sorriso rasgado, no fim de julho numa entrevista em direto na SIC. A promessa envelheceu mal. A equipa do privado, afinal, não cumpriu com o que prometeu, e a governante “completamente desesperada e furiosa”, descreve fonte próxima, acordou com a administração deste hospital um paliativo: a contratação de médicos prestadores de serviços. Todavia, estes também não apareceram no sábado, dia 13. Duas fontes hospitalares e um prestador de serviços nesta unidade falam de uma tentativa concertada para mostrar à ministra – a trabalhar num projeto para limitar o acesso de alguns destes tarefeiros ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) – a sua força. Se foi esta, de facto, a intenção, o ponto ficou provado: sem estes médicos a urgência fechou. Era a única urgência da península de Setúbal onde as grávidas podiam ser atendidas naquele fim de semana, obrigando-as a deslocarem-se até Lisboa.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Tratamento de saúde Profissionais de saúde Empresas Serviço de urgência Serviço Nacional de Saúde Portugal Lisboa Porto África do Sul Ana Paula Martins Eduardo Costa Pedro Pita Barros José Sócrates Manuel Pizarro
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

O negócio milionário dos médicos tarefeiros