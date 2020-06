Sardinha a €0,07 o quilo? Aconteceu em Quarteira

Recibo da lota de Quarteira

A 16 de junho, se tivesse ido à lota de Quarteira, poderia ter comprado um quilo de sardinhas a sete cêntimos o quilo. Um recibo que foi divulgado nas redes sociais detalhava que 600 sardinhas custaram €41,6 ao seu comprador.contactou a DocaPesca, que ligou o baixo preço à grande redução na procura que resultou da proibição dos arraiais dos Santos Populares, e às restrições à restauração que "não têm contribuído para manter o nível de preços da sardinha no leilão da primeira venda de pescado que seria expectável nesta altura do ano".Contudo, não fica por aqui. As sardinhas a que o recibo se refere eram de "pior qualidade". "O tamanho e o grau de frescura do pescado contribuem também para a sua valorização", indica a DocaPesca. "O tamanho varia entre 1 (maior) e 4 (menor) e o grau de frescura pode ser E (Extra, com maior frescura), A ou B (menor frescura). Neste caso específico, a sardinha vendida foi tamanho 3, grau de frescura B, ou seja, uma sardinha mais pequena e de pior qualidade."A 16 de junho, data do recibo, o preço médio da sardinha na lota de Quarteira, sem IVA e taxas, foi de 0,66€/kg. Já o preço máximo foi de 1,19€/kg.Na semana anterior, de 8 a 12 de junho, o preço médio foi de 2,97€/kg e o máximo, de 6,00€/kg.