Sara Moreira Duarte é a nova advogada de José Sócrates

Vai substituir José Preto, que ainda em janeiro renunciou ao cargo.

Sara Moreira Duarte foi escolhida para ser a nova advogada de José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês, depois de José Preto ter renunciado ao cargo por o juiz presidente não ter aceitado que a defesa se restabelecesse, depois de ter estado um longo período internado.



José Sócrates no terceiro dia de julgamento ANTONIO COTRIM/LUSA

A notícia é avançada esta segunda-feira pelo semanário Expresso, que faz referência a um requerimento de duas páginas escrito no dia 8 de fevereiro, onde essa mesma informação é comunicada ao tribunal. Segundo o jornal, a defesa vai pedir um prazo para consultar o processo, "como é legítimo".

A Operação Marquês dura já há mais de 10 anos e desde então que já passaram pela defesa do antigo primeiro-ministro vários advogados, nomeadamente José Preto, Pedro Delille e José Manuel Ramos.

O julgamento devia até ter retomado a 6 de janeiro, mas devido ao incidente relacionado com a doença de José Preto a sessão acabou adiada.