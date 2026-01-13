José Sócrates outra vez sem advogado

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O antigo primeiro-ministro, José Sócrates, voltou a ficar sem advogado. Segundo a CNN Portugal, que teve acesso a uma carta enviada ao tribunal, José Preto renunciou ao cargo.



Sócrates nega envolvimento no caso Vale do Lobo, durante julgamento da Operação Marquês, em Lisboa FILIPE AMORIM/LUSA

A renúncia acontece uma vez que o juiz presidente não aceitou que o advogado se restabelecesse, depois de ter estado um longo período internado. Com isto, Sócrates voltou solicitar ao tribunal mais 20 dias para escolher um novo advogado.

O julgamento da Operação Marquês devia ter retomado a 6 de janeiro, mas devido ao incidente relacionado com a doença de José Preto, a sessão acabou por ser adiada. A presidente do coletivo de juízes, Susana Seca, decidiu então convocar uma advogada oficiosa para defender Sócrates, mas o antigo primeiro-ministro não aceitou a representação de Inês Louro.

Para já, ainda não se sabe quando é que o julgamento será retomado.

No âmbito da Operação Marquês, foram já vários os advogados que tentaram representar José Sócrates, nomeadamente João Araújo, Pedro Delille, José Preto, José Manuel Ramos e Ana Velho.