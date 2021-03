São Carlos corta pagamentos a cantores

A Triologia das Barcas devia ter subido à cena do São Carlos em fevereiro do ano passado, mas a pandemia de covid-19 trocou as voltas à programação do teatro nacional e a estreia foi adiada para o mês passado. Os cantores escolhidos tinham recebido 50% do valor acordado para o espectáculo e estavam na expectativa receber os restantes 50% agora. Mas a direção artística cancelou a produção e os artistas foram informados por e-mail de que, afinal, receberão apenas 30% do valor remanescente a que teriam direito.

No mail a que SÁBADO teve acesso, a coordenadora de gestão artística, Alessandra Toffolutti, informa os artistas de que "em relação ao cancelamento da produção da Trilogia das Barcas, cujo reagendamento teria tido lugar em fevereiro 2021, o conselho de administração da Opart e a diretora artística estabeleceram que, em conformidade com a lei em vigor que prevê uma compensação relativa ao trabalho executado, esta será de 30% do cachet".



A nota enviada aos cantores líricos gerou grande mal-estar, numa altura em que os adiamentos e cancelamentos de espetáculos começam a ter consequências financeiras graves para artistas que são pagos a recibos verdes.