Psicólogos podem medir sofrimento para a eutanásia? Constitucional diz que sim, profissionais dizem que não

A Ordem dos Psicólogos aponta o dedo ao parecer do Tribunal Constitucional (TC) sobre a lei da antecipação da morte medicamente assistida não punível, vulgarmente conhecida como eutanásia. Os juízes consideraram a lei inconstitucional tendo analisado os pontos em que o Presidente da República tinha mostrado dúvidas. Ora, um desses pontos era a questão da definição do "sofrimento intolerável", uma das condições para que se possa pedir a eutanásia.



E é aí que a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) considera que o Tribunal foi "incongruente" na sua decisão. Isto porque refere no parecer, divulgado na segunda-feira, que "o reconhecimento de que o sofrimento, ainda que fortemente subjetivo, permanece heteroavaliável e verificável, usando para tanto, nas suas expressões não estritamente fisiológicas, ferramentas desenvolvidas por ramos da ciência médica como a psiquiatria ou a psicologia, suporta o entendimento de que o critério normativo situação de sofrimento intolerável, pese embora amplo e interminável, desprovido da definição de situações concretas, não é, em si mesmo, indeterminável". Ou seja, considera que os psicólogos e os psiquiatras conseguem determinar o que é sofrimento intolerável "em função do conhecimento científico relativo à concreta patologia do doente, de incontornável natureza objetiva, com a qual o sofrimento intolerável forma uma unidade de sentido na teleologia do sistema normativo de antecipação da morte medicamente assistida não punível que o Decreto n.º 109/XIV pretende instituir".



Miguel Ricou, presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da OPP, explica à SÁBADO que os juízes "colocam a psicologia no ramo das ciências médicas o que não é verdade, a psicologia apesar ter grande intervenção na Saúde, é uma ciência comportamental". Depois, "a ciência psicológica diz que o sofrimento é pessoal e variável, não pode ser medido em função da doença que cada um tem", como aponta o parecer do TC.