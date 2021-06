Últimas noites em Lisboa: Garrafas, jardins estragados e sistemas de rega destruídos

Junta de Freguesia da Misericórdia faz agora conta aos estragos do último fim de semana e admite que nunca tinham registado danos desta dimensão. Em apenas um fim de semana foram desperdiçados os últimos meses de trabalho no jardim do Príncipe Real.