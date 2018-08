Miguel Sousa Tavares, jornalista, escritor e comentador político, é caçador e defensor da caça. E acha que muitas das propostas anti-caça têm por base a ignorância. Patrícia Fonseca, deputada do CDS, ia à caça com o pai e com o avô e tornou-se a maior defensora da caça no Parlamento. À SÁBADO falaram desta paixão partilhada, mas os tiros da conversa foram ao PAN e à arrogância urbano-depressiva.



Como é que se explica a um urbano-depressivo o prazer da caça? Miguel Sousa Tavares (MST), começo por si.

MST: Eu comecei a caçar muito tarde e esse prazer só descobri tarde. Antes, comecei a acompanhar amigos caçadores. Ia só ver. Eu gostava de atirar, atirava com pressão de ar, fazia tiro ao alvo. Aqui conjuga-se o prazer do tiro - não é o prazer de matar, como dizem os detractores da caça, nenhum caçador tem prazer em matar, por isso é que um bom tiro é aquele em que o animal cai logo morto, não há segundo tiro - e o prazer de estar na natureza e o prazer de estar com amigos. E de facto acho que os urbano-depressivos não têm nenhuma noção do que é a natureza.

O que é que lhes falta?

MST: Eu, graças à caça e ao todo-o-terreno, que fiz muito, posso-me gabar de conhecer quase cada metro quadrado de Portugal. E isso dá-nos um conhecimento dos animais, das plantas, dos ciclos da natureza, que depois torna tudo lógico. Uma das coisas que ganhei com a caça foi a minha religião, que é a religião da natureza. Infelizmente as pessoas públicas que falam contra a caça e querem acabar com ela sabem muito pouco do que se passa na natureza.

Escreveu em 2009 que "antes que a multidão politicamente correcta da nova doutrina urbana e 'civilizacional' queira julgar como selvagens a caça e os caçadores, ou mesmo bani-los face à lei, convinha que a sua arrogante ignorância ficasse a saber do que falam." Ainda acha que há essa arrogância ignorante?

MST: Acho. Há uma arrogância politicamente correcta. Não condeno as pessoas que são contra a caça, acho perfeitamente normal que haja pessoas contra a caça. O que não acho normal é que, número 1, se queira proibir aquilo de que não se gosta pessoalmente, senão eu também proibia aí uma data de coisas de que não gosto. Segundo, que as pessoas estejam a defender proibições de coisas que desconhecem.

Por exemplo?

MST: Por exemplo, o partido dito ecologista Os Verdes, defensor da construção clandestina na Ria Formosa, agora quer proibir a caça à raposa e ao saca-rabos. E aposto que nenhum deles viu um saca-rabos na vida. Nunca viram! É o bicho mais feio da natureza, graças ao qual eu por exemplo não posso criar galinhas em liberdade, porque eles matam tudo, e não só matam como furam e chupam o sangue, e não há predador para o saca-rabos senão o próprio homem. Não há ninguém que goste de caçar saca-rabos, não conheço ninguém que tenha caçado um saca-rabos! Só que proibir a caça ao saca-rabos ou à raposa, que são predadores dos piores - uma raposa entra num galinheiro e não come só duas galinhas, come duas e mata as outras todas - equivale a condenar à morte outra quantidade de bichos de que eles se alimentam. Vão comer perdizes, criação doméstica, tudo isso. Quando se proíbe a caça a uma espécie há sempre outra que desaparece, ou várias.

Patrícia Fonseca (PF): Miguel, acrescentava ainda que, para além de falarem do que não sabem, passam informação errada...

MST: Errada? Falseada.

PF: ...falseada. As pessoas quando têm informação enganadora tomam as suas decisões com base nessa informação enganadora. O projecto de lei que o PEV apresentou no Parlamento até diz que não se pode perturbar a zona de repouso e reprodução da raposa! Mas as raposas convivem connosco, são animais simpáticos? São como um cão doméstico? Não são. Não são. Também houve uma pergunta feita por um grupo parlamentar ao Ministério da Administração Interna, sobre os registos de ataques de raposas a galinheiros ou ovelhas. E a resposta foi que só há registo de uma queixa. Mas...

MST: Faço já a segunda! Comeram-me duas ou três galinhas, um ganso, e tudo num dia.

PF: (risos) Alguém vai fazer queixa da raposa? E a GNR vai tentar apanhar o criminoso que é a raposa? Como é evidente as pessoas não fazem queixa.

MST: Patrícia, e a raposa também não se come, como sabe. Mata-se apenas para manter o equilíbrio dos predadores. O que vai acontecer se proibirem a caça à raposa nas zonas de caça organizada é que passam a morrer em armadilhas, que era o que faziam dantes os agricultores, para poderem ter criação. A armadilha da raposa, isso sim, é das coisas mais cruéis que existe. Ela fica presa por uma pata e morre ali de fome, a sofrer o tempo todo. Essa é a alternativa. Porque se estão convencidos de que as pessoas que querem criar galinhas ao ar livre, porque toda a gente gosta da galinha que pica no chão, gosta da cabidela, etc., vão deixar de o fazer... não vão.

PF: Estas mensagens que são passadas para um leigo, que se diz muito defensor do ambiente e que acha que a raposinha, que nunca viu, é um animal muito querido...

MST: Só se for na banda desenhada! A Patrícia disse uma coisa em que tem toda a razão. Estão-se a fazer projectos de lei baseados em informações falsas. O André Silva, do PAN, tinha um projecto para proibir a caça aos coelhos durante dois anos, dizia que os caçadores tinham dizimado os coelhos. É mentira. Os coelhos estão a ser dizimados por uma doença. E em vez de investirem em descobrir o que é a doença, acham que a doença é o caçador? Eu este ano matei em toda a época um coelho. E tenho coelho em casa, mas não atiro a esses. Estou a ver se criam. Mas já sei que as crias vão morrer todas. Não há nenhum caçador que queira extinguir a caça, na caça organizada. Isso era o que havia dantes, no chamado terreno livre, aí extinguia-se num instante.

PF: Que são só 5% do território.

MST: Na caça organizada, o que temos são associações de caçadores. Nós alugamos coutos, nós mantemos coutos, nós pagamos aos guardas, pagamos as sementeiras para ter lá caça, e antes de abrir a caça a uma espécie dá-se uma volta e conta-se mais ou menos quantos há e estabelece-se um limite para deixar, a que se chama a raiz .

PF: Para criar para o ano seguinte.

Por ter referido o André Silva, o deputado do PAN. Ele escreveu no site da SÁBADO, em Fevereiro: "Respeitá-la (a natureza) com dignidade é uma aprendizagem bem mais nobre do que caçar outras espécies de forma cruel para manter interesses financeiros, tradições bolorentas e 'prazeres' levianos." Portanto, a Patrícia, que defende a caça como actividade económica do mundo rural, defende interesses financeiros. E o Miguel, prazeres levianos. Querem comentar?

PF: (Risos).

MST: Prazeres quê?

Levianos.

MST: Ah. Eu acho que ele ignora uma coisa essencial. Que é a relação entre a agricultura e a caça. À medida que as pessoas vão deixando de fazer agricultura, a caça vai desaparecendo também. Mas enquanto houver caçadores é preciso que haja sementeiras de coisas para os animais comerem. Proibindo a caça e abandonando a agricultura, morreu o mundo rural.

PF: Basta ver o que aconteceu na serra da Arrábida, a praga de javalis e o estado em que aquilo está, porque a caça foi proibida.

MST: Já vi um javali atravessar Azeitão à noite.

PF: E eu já vi fotografias de javalis na Avenida Luísa Todi, em Setúbal, à noite. Não me importo que me acusem de defender os interesses económicos do mundo rural. Foi para isso que eu fui eleita. Venho de um distrito rural, que é Santarém, sou agrónoma e toda a vida trabalhei com os agricultores. A caça é o que mantém viva muita da economia do mundo rural. Porque as pessoas vão à caça e vão ao hotel rural, ao restaurante, e há um conjunto de actividades económicas que são o que mantém vivos aqueles territórios. Se não houver aquilo, o que é que há? Floresta, que depois arde?

O André Silva fala muito em viver em equilíbrio com a natureza, mas não podemos esquecer que vivemos todos num ecossistema já humanizado. A menos que queiramos voltar a não sei quantos mil anos atrás, em que éramos poucos e a viver na selva, em que o homem se calhar também era caçado por outros predadores. Mas não me parece que seja esse tipo de futuro que desejemos. Bem, o André Silva se quiser pode ir para a selva...

MST: O André Silva fala na natureza mas ele não é natural: não come ovos. Ele é que é anti-natural.

Como é que alguém que não é caçadora, como a Patrícia, se tornou uma defensora apaixonada da caça? Vai a encontros e convenções de caçadores, defende mais veementemente a caça do que qualquer outro deputado na AR e... não caça.

MST: Porque veio do campo.

PF: O meu pai e o meu avô eram caçadores e o meu avô era agricultor. Tinha muita ligação ao mundo rural.

E nunca se sentiu tentada, ou nunca foi desafiada?

PF: Na infância, ia com o meu pai à caça e com o meu avô. Sempre gostei do campo. E sobretudo, é uma actividade importante, por tudo o que já disse.

É fundamental ir aos locais. Até sugeri uma visita dos deputados a Mértola e à serra da Malcata. Para comparar as duas realidades. Quando o Governo decidiu autorizar a caça na serra da Malcata houve protestos, "ai o lince", quando não há um lince na serra da Malcata. Porque como não se caça, não há coelhos. O lince alimenta-se de coelhos, tem de ter um mínimo de dois por hectare. Ora se na Malcata quase não há coelhos mas há predadores maiores que também concorrem com o lince para caçar o coelho, é preciso controlar as outras espécies de caça maior, para se poderem introduzir coelhos, estes se reproduzirem, e posteriormente introduzir o lince. Isto demora bastante tempo, mas faz todo o sentido. Pelo que a decisão do Governo faz todo o sentido. O CDS, e fiquei orgulhosa, foi o único partido a votar contra o projecto do PAN para proibir a caça na Malcata.

Mas não sentem que é mesmo cada vez mais difícil convencer, já não digo da bondade da caça, mas de que não é prejudicial?

MST: É uma causa perdida, a prazo... Acho que se calhar pertenço à última geração de portugueses que vai caçar. A guerra começa a ser perdida nas escolas. Vejo aqueles livros das criancinhas, em que a natureza são coelhinhos e alfaces e que tudo isto acontece espontaneamente. E se proibirmos a caça o mundo fica cheio de alfaces e coelhinhos. Não conhecem a frase do Woody Allen, que eu acho a melhor definição de natureza, que a natureza é um grande restaurante onde se comem todos uns aos outros. E no fim da cadeia está o homem, que hoje tem de ser o último responsável por manter o equilíbrio.

Não houve excessos que contribuíram para isso?

MST: Fizeram-se coisas inacreditáveis. Eu ainda não era caçador e ficava revoltado, aos domingos à tarde, quando via a vir do Alentejo aquelas camionetas com os coelhos pendurados para toda a gente ver. E os tipos que iam para a caça de camuflado como se fossem para a guerra. Essa mentalidade acabou, está praticamente extinta, graças a Deus já não é um troglodita a caçar. O problema é que nessa altura tínhamos 450 mil caçadores registados e hoje temos 120 mil. Não há novas gerações a ir para a caça porque são ensinadas desde pequeninas que é uma barbárie.

PF: Eu tenho fé que as coisas não sejam assim e é por isso que eu luto. Não só relativamente à caça, mas a um conjunto de actividades do mundo rural, como a agricultura, as touradas, a caça, actividades maioritariamente desenvolvidas pelos actores do mundo rural e fisicamente no mundo rural - cada vez temos menos pessoas no interior e mais no litoral. Quando vim para o parlamento, percebi que há uma grande maioria das pessoas que não entende nada disto e nem quer conhecer. Mas se levarmos os urbanos para o mundo rural, de certeza que vão gostar, porque é um escape.

MST: Quando se fala do mundo rural e dos prazeres da caça, há um prazer que eu tenho que é imenso, que é ir para hoteizinhos de província antigos; comer lá na tasquinha; ir comprar chouriços na loja de Castro Verde; o jardim de Moura, o hotel de Moura onde fico sempre, adoro aquele hotel. É uma coisa, sei lá, duas estrelas, p'raí, tiveram de meter um poliban dentro do quarto para ter casa de banho... No dia em que a gente sair dali e deixar de caçar, aquilo tudo morre. Morre fatalmente. Se numa dessas terrinhas alguém se lembrar de ir lá defender o fim da caça, acho que as pessoas o mandam internar por loucura.

Já pensaram convidar o André Silva a ir caçar, ou ver caçar?

PF: Mas ele não vai. Vou batalhar para os deputados da comissão de Ambiente - eu às vezes brinco a dizer que qualquer dia me expulsam de lá - vão a Mértola, na época da caça, e vejam o que se passa, e à serra da Malcata, onde não há caça, e vejam o estado em que está. Já sugeri às associações de caçadores que intervenham junto das entidades e ministérios, para que se revejam os manuais, para que não estejamos a ensinar coisas erradas e desactualizadas.

MST: Depois têm de fazer as quintas pedagógicas nas cidades para as criancinhas saberem que o ovo vem da galinha...

O Ortega e Gasset, que além de filósofo era caçador, escreveu um ensaio célebre a defender a caça...

MST: Ele começou por atacar a caça - e depois escreveu um texto lindíssimo a defendê-la.

Ele escreveu que "o caçador não caça para matar, pelo contrário, mata para poder ter caçado." Também acha isso?

MST: Sim. O acto final é matar ou não matar, mas eu já bati palmas a perdizes cujo tiro falhei e disse "esta merece". Não há prazer nenhum em matar, há prazer em acertar o tiro. Já fiz dois safaris em África em que não dei um tiro, só tiros de máquina fotográfica. Faz-me impressão animais tão grandes. E também não consigo disparar contra veados, gosto de tiro ao voo, que acho mais bonito.

Há um autor americano, Michael Pollan, que explica no livro O dilema do Omnívoro que os cientistas não sabem porque é que o cérebro tem uma rede de receptores de canabinóides que permitem não só à cannabis ter efeito no cérebro, mas também recebem uma substância produzida pelo próprio cérebro, a anandamida. Ora, essa substância intensifica a experiência sensorial, aguça o foco mental. É uma droga. Desconhece-se a utilidade evolutiva desse opiáceo natural. Michael Pollan defende que ela é natural numa criatura - o homem - que evoluiu caçando. E que quando se caça, o aguçar dos sentidos, a sensação de imersão absoluta no que está à volta, são úteis. A certa altura, no livro, ele próprio vai à caça e confessa que teve o seu "momento canabinóide". Isto faz sentido para si?

MST: (risos) Faz. Mas não somos só nós! Antes de ser caçador em terra fui muitos anos caçador submarino. E no mar estão todos à caça. Todos. Há uns, vá, que só comem anémonas e algas, mas de resto estão todos a tentar... Porque é que gostamos de salmonete? Porque come camarão. Porque é que eu gosto tanto de tordos? O tordo come azeitonas. Já vem temperado. É uma relação engraçada, isso. Se olhar para qualquer animal, ele está o dia inteiro à procura de comida, mesmo estes pombos mansos aqui de Lisboa, esta praga. Uns são herbívoros, outros são carnívoros. No mar, acho que há mais carnívoros, já me aconteceu - eu adoro pescar, que deve ser a próxima proibição - estar a tirar um peixe da água e vir outro e comer metade do rabo. Uma moreia, por exemplo, comeu-me metade de um robalo assim. Estava a pescar piranhas em Tocantins, no Brasil, saltava uma piranha a comer a que era puxada.

Estamos numa tapada, um sítio onde historicamente era preservada a caça, o que em termos actuais seria o equivalente a uma reserva ou coutada. Isso é importante, ter reservas de caça?

MST: É. São os caçadores que fazem o ordenamento da caça. O erro - o erro não, a má-fé - do deputado do PAN e dos outros é presumirem que os caçadores querem extinguir a caça. Não! Não queremos extinguir, pois se queremos caçar! Agora, se forem para a frente com coisas como proibir a caça à raposa ou ao saca-rabos, em três anos acabou a caça menor. E não foram os caçadores que acabaram com ela. Foram raposas e saca-rabos.

E a Patrícia quando é que vai à caça?

PF: Está prometida uma incursão, a acompanhar uma ida à caça, nesta época.





