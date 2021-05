Salvador Malheiro suspeito de corrupção

Buscas à Câmara de Ovar estão relacionadas com duas denúncias que, segundo o DIAP do Porto, são "susceptíveis de poder integrar a prática de crimes de corrupção passiva e ativa" e em relação aos quais há já "alguns indícios da prática" de crime.

Salvador Malheiro, o seu vice-presidente na Câmara de Ovar, o chefe da Direção de Urbanismo e Património (DUP) e a diretora do Departamento Administrativo, Jurídico e Financeiro da autarquia são os visados num inquérito aberto na sequência de duas denúncias.

Segundo o despacho do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto a que a SÁBADO teve acesso, em causa está uma denúncia feita por um fiscal da Câmara de Ovar e uma participação anónima.

No documento que fundamenta as buscas realizadas na Câmara de Ovar, explica-se que os autos tiveram origem numa denúncia apresentada por um fiscal da autarquia que foi alvo de um processo disciplinar "que lhe foi instaurado pelo presidente da Câmara por ter feito um pedido de esclarecimento à CCDR Centro através do seu e-mail de serviço sobre dúvidas relativas ao processo de obras no hotel da Tijosa".