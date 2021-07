Incidência continental ultrapassa os 400 casos por 100 mil habitantes

Portugal continental ultrapassou esta segunda-feira os 400 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, registando uma taxa de incidência de infeções pelo SARS-CoV-2 de 403, quando na sexta-feira era de 366,7 casos por 100 mil habitantes.



No entanto, de acordo com o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional da Saúde Doutor Ricardo Jorge, o índice de transmissibilidade, conhecido como R(t), voltou a baixar ligeiramente, para 1,10 - o mesmo valor a nível nacional.







Portugal Covid-19 Reuters





Este é o valor mais baixo do R em Portugal em mais de um mês: desde 14 de junho que o país não registava um índice de transmissibilidade tão baixo do vírus que provoca a covid-19. O último boletim apontava para um R(t) - o indicador que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa com o vírus - de 1,13 no continente e em 1,12 na totalidade do país.



Ao mesmo tempo, a incidência da pandemia voltou a subir a nível nacional: é de 391 casos por 100 mil habitantes, quando na sexta-feira era de 355,5. Assim, o número de novos casos a 14 dias por população aproxima-se cada vez mais do limite de risco extremo, considerado de 480 casos por 100 mil habitantes.









Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

Nos concelhos de baixa densidade populacional, que representam mais de metade do território continental, a linha vermelha que obriga os municípios a recuar no plano de desconfinamento está fixada nos 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e os restantes concelhos ficam sob alerta quando ultrapassarem os 240 casos por 100 mil habitantes no mesmo período.

???????A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.093.263 mortos em todo o mundo, entre mais de 190,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.215 pessoas e foram registados 932.540 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

