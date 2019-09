O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje não ver qualquer envolvimento do Presidente da República no caso de Tancos e considerou "leviano" que se possa fazer essa tentativa.À chegada a uma adega na Vidigueira, em Beja, Rui Rio foi questionado como via o envolvimento no caso Tancos do nome do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que já veio publicamente rejeitá-lo e dizer que "não é criminoso"."Envolvimento do Presidente da República não vejo nenhum", começou por dizer Rui Rio.Questionado sobre as notícias em que o chefe de Estado aparece no âmbito deste processo, o líder do PSD defendeu que é preciso "muito cuidado" ao envolver o nome de qualquer Presidente da República em processos judiciais."Eu acho que é leviano envolver o Presidente da República numa polémica destas, não o devemos fazer", vincou.