Rui Rio acusou esta sexta-feira os responsáveis pelo combate ao incêndio de Monchique de "incapacidade de articular e coordenar" os meios de combate, e disse que o PSD "não fala com as casas a arderem"."Principalmente no último ano e depois de Pedrógão [Grande], e justamente porque Monchique estava sinalizado percebi que não se fez aquilo que se deveria ter feito ao longo dos anos para evitar o que aconteceu", afirmou o presidente do PSD aos jornalistas durante a visita que fez hoje a este concelho do distrito de Faro.Rui Rio, o último líder partidário a visitar esta zona afectada pelos incêndios, explicou a razão de ainda não ter ido ao terreno."O PSD não se pronuncia com casas a arder nem numa altura em que estão mais empenhados os meios a combater o fogo", disse Rui Rio continuando: "O presidente do PSD não fala mesmo com as casas a arderem, a mata a arder e as pessoas a sofrer. Não fala porque respeita as pessoas e os seus sentimentos e a perda do património".Portanto, frisou, "quando está a arder, o PSD não ajuda só se não puder, não faz oposição".O incêndio rural, combatido por mais de mil operacionais, deflagrou em Monchique (no distrito de Faro) no dia 3 de Agosto e foi dominado no dia 10, depois de afectar também o concelho vizinho de Silves e, com menor impacto, Portimão (no mesmo distrito) e Odemira (Beja).