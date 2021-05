Rui Rio ataca Governo e Rui Moreira: "Nada aprenderam com o que se passou em Lisboa"

O presidente do PSD, Rui Rio, teceu duras críticas ao Governo e ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, após as imagens de desacatos entre adeptos ingleses na final da Liga dos Campeões, que teve lugar este sábado no Estádio do Dragão.







RODRIGO ANTUNES/LUSA

Nada aprenderam com o que se passou em Lisboa. Hoje foi bem pior. Muita conversa politiqueira ... e muito pouca eficácia", acusou o líder social-democrata.



O Governo e a Câmara do Porto deviam pedir desculpa aos portugueses, que privados de tanta coisa, assistem a esta vergonha em pleno combate à pandemia. Nada aprenderam com o que se passou em Lisboa. Hoje foi bem pior. Muita conversa politiqueira ... e muito pouca eficácia. https://t.co/VNLfmaO4oe — Rui Rio (@RuiRioPSD) May 30, 2021

Rui Rio recorreu à rede social Twitter, onde classificou os episódios como uma "vergonha em pleno combate à pandemia".



Pelo menos dois adeptos ingleses foram detidos já depois do jogo que consagrou o Chelsea como o novo campeão europeu.



Ainda na noite de sábado, as autoridades fizeram um balanço dos festejos, onde admitiram que a operação de segurança "não correu tudo como previsto", lamentando ainda a agressão a dois polícias.