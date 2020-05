Rui Rio deu esta segunda-feira uma entrevista ao jornal italiano La Stampa, em que critica António Costa mas também defende a posição do PSD e a união política do País perante a pandemia de Covid-19 O líder social-democrata explica ao La Stampa que "o PSD, tendo em conta a gravidade da situação que o País estava a viver, escolheu a cooperação com o Governo. Preferimos ajudar para encontrar soluçoes, em vez de criar obstáculos para meter o Governo em dificuldades".Apesar de apontar "erros" ao Governo, são "compreensíveis": "Nunca ninguém enfrentou a luta contra uma pandemia. Mas em alguns casos podia ter sido melhor enfrentada. Dou um exemplo: a gestão dos lares de idosos devia ser mais eficaz. O Governo perdeu demasiado tempo a fazer marketing de si mesmo. Neste ponto o nosso partido fez o contrário: deixou o marketing de parte."Rio concorda que o PSD é oposição, "mas se o Governo falha é Portugal que falha". "O Partido Socialista é o nosso adversário, mas o inimigo é a Covid-19, um inimigo comum. Temos o dever de lutar juntos contra o vírus", afirmou Rio.Questionado ainda acerca das críticas dirigidas por António Costa ao ministro das Finanças holandês , Rio disse partilhar a "agenda europeia". "A União Europeia deve perceber que está à frente de um desafio decisivio. Se conseguir dar uma resposta a esta ameaça comum, pode voltar a recuperar a confiança dos cidadãos no projeto europeu", defende.Quanto aos bons resultados de Portugal na luta contra o novo coronavírus, comparados com outros países e a que o jornal chama mesmo o "milagre português", Rui Rio diz que o PSD deu o seu contributo, mas descarta a responsabilidade meramente política: "O mérito é da sociedade portuguesa, em toda a sua variedade."