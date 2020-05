A pandemia de covid-19 vai obrigar Rui Rio a continuar à frente da bancada social-democrata no Parlamento, pelo menos até ao final de maio.

As eleições para um novo líder de bancada chegaram a estar marcadas para março, mas o surto do novo coronavírus fez o Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) impedir quaisquer atos eleitorais internos e a proibição mantém-se, mesmo depois do fim do Estado de Emergência.

Na deliberação, o órgão liderado por Paulo Colaço recorda que a cessação do Estado de Emergência e a passagem para Situação de Calamidade, obriga a respeitar o Plano de Desconfinamento, aprovado a 30 de abril pelo Conselho de Ministros.

Ora, esse plano impõe a manutenção de dois metros de distância física entre indivíduos, a lotação máxima de cinco pessoas por cada 100 m2 em espaços fechados e a proibição de ajuntamentos e eventos com mais de dez pessoas.

Tendo em conta estas regras "e depois de ouvido o Secretário-Geral do Partido Social Democrata, o Conselho de Jurisdição Nacional entende não estarem reunidas as condições de segurança para o levantamento das medidas excecionais anteriormente decretadas".

O CJN "avaliará, no final deste mês de maio, se existem condições para alteração da referida

deliberação".

Mas até isso acontecer, estão suspensas as assembleias e eleições internas.