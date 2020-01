Construí uma relação de confiança com ele e ele teve prazer em partilhar connosco a informação de um grande escândalo africano", apontou o advogado. Rui Pinto quereria que os dados fossem apenas partilhados com a Plataforma de Proteção de Denunciantes na África, mas Bourdon decidiu envolver também o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Ao mesmo jornal, o sócio-gerente da PLMJ negou que ser a origem dos documentos, uma vez que "é impossível que os documentos que estão ser usados para o grosso das notícias estejam de alguma forma relacionados com a PLMJ ou sequer que alguma vez tenham estado à nossa disposição".

Os L uanda Leaks terão começado de uma forma acidental, quando Rui Pinto "tropeçou" nos mais de 700 mil documentos incriminários sobre Isabel dos Santos, apontou um dos seus advogados ao The New York Times.William Bourdon, o advogado francês do hacker português, afirmou que Pinto andaria à procura de informações sobre os negócios ilícitos no futebol no sistema da sociedade de advogados PLMJ quando encontrou alguns documentos ligados a empresas controladas por Isabel dos Santos Bourdon apontou ainda que a passagem destes dados aos jornalistas foi feita por si, uma vez que Rui Pinto lhe entregou o disco rígido num jantar em 2018. "