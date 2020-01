No espaço de uma semana, as peças do dominó criado por Isabel dos Santos nos últimos anos começaram a cair: primeiro, a consultora mundial Pricewaterhouse Coopers anunciou o fim da prestação de serviços à filha do ex-presidente de Angola, depois SONAE veio a público manifestar "preocupação" com a divulgação do caso Luanda Leaks, seguiu-se a saída a própria da estrutura acionista do Eurobic e as demissões de três administradores não executivos da NÓS, por si indicados. Um deles, Mário Leite da Silva viria também a renunciar à presidência do Conselho de Administração do Banco de Fomento de Angola. Logo em seguida, Jorge Brito Pereira, advogado que acompanha, há anos, Isabel dos Santos, anunciou o fim da relação advogado-cliente com a empresária.

Na origem deste turbilhão mundial, está, como se confirmou esta segunda-feira, Rui Pinto, o chamado "hacker do Benfica", que se encontra preso preventivamente à ordem de um processo em Portugal. Esta segunda-feira, em comunicado, os advogados de Rui Pinto, Teixeira da Mota e William Bourdon, referem que o seu cliente "assume a responsabilidade" de ter fornecido, no final de 2018, à Plataforma para Proteção de Whistleblowers em África (PPLLAF) um "disco rígido" contendo todos os documentos com as recentes revelações sobre a fortuna de Isabel dos Santos.

Rui Pinto refere, através dos seus advogados, que entregou os dados relacionados com a fortuna de Isabel dos Santos como um "dever de cidadania" e "sem qualquer contrapartida" e diz-se "satisfeito" pelo trabalho do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, com a participação de 36 órgãos de comunicação social em 20 países.

Além do Luanda Leaks, Rui Pinto também foi o responsável pela divulgação pública de centenas de emails ligados de pessoas ligadas ao SL Benfica, os quais, em 2017, serviram de pontapé de partida para uma investigação criminal, atualmente sem qualquer resultado à vista. Porém, já naquele ano, a Polícia Judiciária realizou uma série de buscas e um juiz de instrução concluiu, no despacho que as ordenou, que os dados vindos a público e outras diligências da própria PJ "respeitam à suspeita da atuação de responsáveis do SLB SAD, que, em conluio com personalidades do mundo do futebol e da arbitragem, procuraram exercer pressão e influência junto de responsáveis da arbitragem e outras estruturas de decisão do futebol nacional, tendo em vista influir na nomeação e classificação de árbitros nesse âmbito."

Foi também a partir dos elementos revelados por Rui Pinto (através do blogue "Mercado de Benfica) ter sido possível recolher as primeiras suspeitas sobre o caso E-Toupeira e como Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico dSADAD encarnada, teria acesso a informação sobre processos judiciais ligados ao clube. Paulo Gonçalves, refira-se, aguarda julgamento.



Em 2019, Rui Pinto assumiu também a autoria do blogue "Football Leaks", que revelou vários documentos de clubes, ligados a transferências de jogadores e à circulação de dinheiro através de offshores. Football Leaks foi criado em 2015. Primeiro sob o pseudónimo ‘John’ e mais tarde já como Rui Pinto, assumiu a criação do blogue, que, entre outros casos, divulgou o escândalo de corrupção na FIFA, que levou à detenção de vários dirigentes e à posterior saída do suíço Josep Blatter da presidência do organismo que tutela o futebol mundial.



O manancial de informação recolhida por Rui Pinto nos últimos anos foi, aliás, descrito sumariamente no despacho de acusação do Ministério Público que lhe imputou os crimes de tentativa de extorsão, acesso ilegítimo e violação de correspondência: além de organismos públicos, como os ministérios da Justiça e Segurança Interna, o "hacker" também terá conseguido extrair documentos da Fidequity, ligada a Isabel dos Santos, do Grupo Fosun, Benfica, Barcelona, Manchester United, Real Madrid, Inter de Milão e dos escritórios de advogados Vieira de Almeida, Abreu, PLMJ, Vaz Serra e Carlos Osório de Castro, advogado de Cristiano Ronaldo.

No processo-crime em que é arguido, constam também como alvo de Rui Pinto a caixa de correio eletrónico do ex-diretor do Departamento Central de Investigação Ação Penal Amadeu Guerra, assim como o próprio email da Procuradoria-geral da República.