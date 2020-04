O Ministério Público (MP) português arrestou dezenas de contas bancárias, em euros e dólares, da filha do ex-Presidente de Angola, e de outros alvos no processo 210/20 (carta rogatória de Angola), tendo bloqueado cerca de 100 milhões de euros em numerário. A este montante soma-se ainda o arresto de importantes participações sociais da angolana na NOS, Efacec, Galp e no banco Bic.

Mas esta é apenas uma das investigações judiciais em curso em Portugal que visam a empresária e antigos colaboradores ou alegados testas de ferro, como Mário Leite da Silva, o advogado Jorge Brito Pereira, a empresária Paula Oliveira e o ex-vogal da Sonangol Sarju Chandulal Raikundalia (nascido em 1977 na Índia, mas com nacionalidade portuguesa desde 2006).

A SÁBADO apurou junto de fontes próximas do processo que há "inúmeros processos" que resultaram de operações bancárias suspeitas que levaram ao bloqueio das respetivas contas, algumas delas até pessoais e de familiares dos principais alvos. Mas também existem inquéritos abertos, no MP e sob investigação da PJ, que visam alegados testas de ferro angolanos da empresária e de outros altos responsáveis do antigo poder angolano. Por isso, até estarão sob investigação os imóveis que Isabel dos Santos tem em Portugal – na carta rogatória de Angola, estes bens não foram mencionados e, por isso, não estão arrestados.

A ação do MP de arrestar de forma quase cega as contas e participações sociais, a pedido das autoridades de Angola, está a levantar muita polémica junto das defesas dos visados. Dois dos advogados, que solicitaram o anonimato, disseram à SÁBADO que há neste momento empresas que não conseguem sequer pagar os salários aos empregados e os impostos ao Estado devido ao bloqueio das contas. Questionam também o facto de o MP lhes vedar o acesso ao processo para poderem contestar eficazmente os arrestos e lembram que o processo que corre em Angola visa essencialmente suspeitas sobre operações bancárias de 130 milhões de euros.



"O que está detalhado no processo 48/19 [processo de Angola] é esse valor. Mas na carta rogatória vem uma frase que diz que há outros processos em que Isabel dos Santos terá lesado o Estado em mais de 1.000 milhões de euros. E isto chega para desatar a arrestar tudo?", questiona um dos advogados.