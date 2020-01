Violência e racismo na PSP

Ao analisar o que se passou na agressão de um agente da PSP à cidadã Cláudia Simões, com o posterior apoio de um sindicato fantoche (para quando a não autorização da existência de sindicatos com apenas "meia dúzia" de membros?) , não posso deixar de lançar um grito de revolta e de exigir, como cidadão de pleno direito, uma intervenção exemplar dos responsáveis pela PSP, sejam as respectivas chefias sejam as tutelas políticas!

Diz o povo, na sua sabedoria secular, que "o mal se deve cortar pela raiz ".

Daí que a primeira coisa que se deve perguntar é "de que estão à espera os responsáveis "?

De que aconteçam episódios mais graves, para então correr a "colocar trancas nas portas "?

Em meu entender, a situação é de tal maneira grave que uma não actuação imediata dos responsáveis os transforma em coniventes com os prevaricadores e co-responsáveis face aos graves resultados que se adivinham.

Não me vou alongar em discussões à volta do que salta à vista de toda a gente. Só não vê quem não quer ver!

O racismo, o xenofobismo, a violência gratuita, avançam a alta velocidade!

A insegurança dos cidadãos é fomentada e apoiada, pois isso permite defender atitudes radicais contrárias à prática democrática.

Todos temos presente que um dos principais deveres do Estado democrático é precisamente o de defender a Democracia. Como também sabemos que um dos principais argumentos dos inimigos da mesma consiste na afirmação de que esta fomenta a insegurança dos cidadãos! Por isso, não são poucas as vezes em que têm audição os que privilegiam a segurança face à Liberdade! Qualquer Estado tem de contar, como elementos principais nessa acção de defesa, com os seus agentes, onde os elementos das Forças de Segurança ocupam lugar de relevo. Ora, quando vemos elementos dessas Forças de Segurança não cumprirem a sua missão de defesa dos direitos dos cidadãos e, pelo contrário, abusarem do seu poder, violarem eles próprios os mais elementares direitos dos cidadãos, e se assumirem como os primeiros actores perturbadores, facilmente concluímos que algo "vai mal, no Reino da Dinamarca"!

A propósito deste acontecimento, e porque atitudes destas já acontecem há bastante tempo - o que só prova a incompetência, a incapacidade, a ineficiência dos responsáveis - recordo um acontecimento passado, quando tínhamos como Primeiro Ministro um cidadão de nome Silva.

Numa esquadra da PSP no Norte do País (penso que no Porto), um cidadão de raça cigana apareceu morto.

Foi então difundido um comunicado pela chefia regional da PSP, onde se informava que esse cidadão se enforcara na sede.

Passado pouco tempo, em virtude da investigação da comunicação social, é descoberto que esse cidadão falecera, não por vontade própria mas como resultado de agressões sofridas no interior da esquadra.

Isso levou as próprias chefias policiais a assumirem publicamente, através de novo comunicado da mesma entidade, que se haviam enganado, o que as levara a fazer declarações falsas.

Nessa ocasião, tive uma audiência com o Ministro da Presidência Fernando Nogueira, que tomou a iniciativa de me pedir uma opinião sobre o sucedido.

Recordo o que lhe respondi e o deixou um pouco perplexo e incomodado:

"Parece que as chefias policiais se resumiram a preocupar-se apenas com o autor do assassinato.

Ora, face a isso, não percebo como é possível o comandante distrital não punir o comandante da esquadra, por este lhe ter fornecido dados que o levaram a fazer um comunicado falso.

Como não percebo que o comandante nacional da PSP não tivesse questionado o comandante distrital, por este não ter responsabilizado disciplinarmente o comandante da esquadra. E, como consequência, não tivesse ele próprio responsabilizado o comandante distrital.

Como igualmente não entendo que o Ministro da Administração Interna não tivesse questionado o comandante nacional da PSP, por este não ter responsabilizado o comandante distrital. E, como consequência, não tivesse ele próprio responsabilizado e demitido o comandante nacional.

Como também não consigo aceitar que o Primeiro Ministro não tivesse chamado o Ministro da Administração Interna e o não tivesse questionado pela ausência de atitude sua sobre o comandante nacional.

E rematei então a minha opinião, afirmando que a questão era de tal maneira importante, o que estava em causa era tão relevante que considerava que o Primeiro Ministro deveria ter demitido o Ministro da Administração Interna e, não o fazendo, se justificava mesmo que o Presidente da República questionasse e demitisse o Primeiro Ministro.

Mas isso era se nós estivéssemos num País a sério, com governantes a sério!..."

Confesso que estou curioso, por ver a actuação dos actuais responsáveis políticos!...