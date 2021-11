Rui Pinto nomeado para prémio anticorrupção

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Rui Pinto, o criador do Football Leaks, foi nomeado para o Prémio Tágides 2021, na categoria de Iniciativa Política. Este é o primeiro prémio relacionado com anticorrupção em Portugal e conta com 14 nomeados. Na mesma categoria, estão ainda Ana Carla Almeida, António Ramalho Eanes, Joana Maques Vidal e Maria José Morgado.







Rui Pinto

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Entre os nomeados para o Prémio Tágides 2021 está também Carlos Rodrigues Lima, jornalista e subdiretor da revista, que surge na categoria Projeto de Investigação. A par de Carlos Rodrigues Lima, foram nomeados Maria José Morgado, antiga diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e o jornalista José Gomes Ferreira.Na categoria Projeto da Sociedade Civil, os nomeados são Álvaro Beleza, António João Maia, Álvaro Santos Pereira, Carlos Guimarães Pinto e Joana Marques Vidal. Já na categoria Iniciativa Empresarial, surge António Silvestre, Rui Nabeiro e Vasco de Mello.Os prémios incluem a categoria Iniciativa Jovem, mas o júri decidiu que o mesmo não será atribuído, "uma vez que os argumentos apresentados nas nomeações submetidas não refletem de forma suficiente a verdadeira essência e o rigor de um prémio com esta relevância".Os prémios serão entregues no dia 15 de dezembro, no auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa.