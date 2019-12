Rui Pinto deu uma entrevista à revista alemã Der Spiegel a partir das instalações da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa. O português de 31 anos diz que não se considera um hacker e lamenta passar o Natal preso: "Vai ser duro. Não só para mim, mas para todos cá. Vamos tentar passar um bom momento e esquecer a realidade triste por um pouco. Mas devíamos passar o Natal com as pessoas de quem gostamos. Mesmo assim, às vezes temos que fazer sacrifícios".

Aponta ainda que as autoridades lhe atribuem "muitos crimes" que não cometeu. "Mas não vou denunciar ninguém." Acrescenta ainda que "o futebol é intocável". "E as autoridades protegem a indústria por ter tanto interesse público", lamenta.

E porque não é um hacker? "Hacking é quando se entra num sistema com meios brutais e se explora isso. Eu nunca fiz nada disso."

Pinto diz que se teve que preparar para acabar numa prisão em Lisboa: "Sabia que as autoridades portuguesas estavam a criminalizar os whistleblowers [denunciantes]."

O pirata informático diz ser muito bem tratado pelos guardas. "Dizem que a prisão não é o sítio certo para mim e que Portugal precisa de mais pessoas como eu: as pessoas que estão prontas a lutar contra a corrupção", relata.

"As autoridades portuguesas têm medo do que sei. É por isso que não posso perder a cabeça sob quaisquer circunstâncias", afirma, explicando que lhe foi confiscado um bloco de notas sobre o processo, pelo Ministério Público.

Pinto diz que já foram obtidos resultados, como processos por evasão fiscal contra "Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Radamel Falcao e Ángel di Maria". "As autoridades belgas e francesas estão a investigar as revelações do Football Leaks", reforça.

Também comentou o Benfica. "É como um polvo, os seus tentáculos chegam a toda a elite do País. O clube é tão ligado à polícia, às agências de segurança e política. Regularmente conseguem bilhetes VIP para jogos do Benfica. Seria um grande conflito de interesses se tivessem que examinar o clube de maneira séria", critica.

Considera injusto ter que estar detido até ao julgamento, e sublinha à Der Spiegel que o Ministério Público temeu "que pusesse a investigação em risco". "O procurador disse-me que a única coisa que era esperada de mim como cooperação era que me desse como culpado", lamenta.

Rui Pinto lamenta o "primeiro contacto com a Doyen em 2015": "Era ingénuo na altura e foi claramente um erro abordar a Doyen. As autoridades interpretam isto como tentativa de extorsão. Usam-no para me manter preso".



Em 19 de setembro, o Ministério Público (MP) acusou Rui Pinto de 147 crimes, 75 dos quais de acesso ilegítimo, 70 de violação de correspondência, sete deles agravados, um de sabotagem informática e um de tentativa de extorsão, por aceder aos sistemas informáticos do Sporting, do fundo de investimento Doyen, da sociedade de advogados PLMJ, da Federação Portuguesa de Futebol e da Procuradoria-Geral da República, e posterior divulgação de dezenas de documentos confidenciais destas entidades.