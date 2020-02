Um grupo de piratas informáticos decidiu entrar nas páginas oficiais de dez cidades do estado brasileiro de Paraíba para denunciar uma rede internacional de pedofilia. De acordo com a investigação do jornal italiano La Repubblica, os sites de órgãos do Estado foram modificados para uma longa lista com as páginas que, alegadamente, promoviam pornografia infantil, assim como o nome, morada e outros dados que a constituíam.

A atividade dos hackers, feita entre este sábado e domingo, foi realizada pelo grupo conhecido por CyberTeam e partilhada pelo seu líder, Spy_Unkn0wn, no Twitter. O grupo é composto por hackers brasileiros e portugueses e já tinha avisado para um eventual ataque no passado dia 27 de janeiro.



Operation for expose pedophilie websites/domain titulars/owners of webservers who host it, over 100+ exposed pedo websites most RU/UKR from surface web, comming soon.#antiPedo #pedo #ChildAbuse #pedofilia #pedophilie #?????????#OPPedoGate: by @CTGlobal2020, me and friends. pic.twitter.com/T7gQmje4m4 — Spy_Unkn0wn (@Spy_Unkn0wn) January 29, 2020

O ataque, que tinha como objetivo obrigar as autoridades a intervir, aconteceu depois de o grupo ter informado a polícia e autoridades locais e não ter obtido qualquer resposta. Na lista disponibilizada pela CyberTeam, estão alegados operadores e sites de pedófilos, tanto na web à superfície como na Dark Web.

O jornal italiano aponta ainda que os nomes e moradas dos suspeitos têm como localização países como o Brasil, a Rússia, a França, os Emirados Árabes Unidos ou o Cazaquistão.