Eram 18h37 de 22 de maio de 2019 quando Rui Pinto começou a ser interrogado pela juíza de instrução criminal Maria Antónia Andrade (MA). Na sala estavam a procuradora titular do inquérito Patrícia Barão, a procuradora adjunta Vera Camacho e os advogados de defesa Francisco Teixeira da Mota e Luísa Teixeira da Mota. Depois de responder às perguntas habituais sobre a sua identidade e morada, Rui Pinto disse querer prestar declarações, mas só sobre alguns dos 173 pontos da indiciação, na qual era tido como suspeito de entrar nos sistemas da Doyen Sports Investments e do Sporting, de divulgar documentos confidenciais no Football Leaks e de tentar extorquir o CEO da Doyen, Nélio Lucas.Num tom calmo e pausado, Rui Pinto (RP) quis começar por falar dos primeiros seis pontos, sobre o tempo passado em Budapeste, onde meses antes tinha sido detido.MA: Diz aqui que no ano 2013 foi para a Hungria frequentar a universidade. Isto é verdade?RP: SimMA: Em Budapeste. Diz que ficou entre 22 de fevereiro de 2013 e 5 de julho de 2013.RP: Sim é verdade.MA: E a partir dessa data passou a residir em Budapeste.RP: Não. Passei a viver em Budapeste só a partir de 2015. (...) Para ser mais preciso, fevereiro de 2015.MA: Diz aqui a morada, Szovetség Utca - não sei ler isto - 28 B, 2º.RP: Não. A minha morada era Naag Diof [?], o numero não me lembro (...).MA: Depois diz que entre 3/9/2015 e 2/11/2015 acedeu a essa conta de correio eletrónico através dos IP (…) localizados na morada (...) onde diz que não residiu.RP: Em relação a estes IPs não sei se são os IPs verdadeiros. Mas há uma explicação. Nos meus acessos à Internet utilizo sempre formas de [os] anonimizar. Ou seja, com VPN ou com proxies. (...) Certamente que se as autoridades portuguesas receberam informação das autoridades húngaras, contém lá os metadados. E com os metadados conseguem ver em determinada hora e determinado dia quais foram os computadores que usaram esses endereços de IP.Em seguida, Rui Pinto quis falar sobre o Football Leaks. O MP alegava que o site tinha sido criado pelo jovem portuense, que o alimentava com documentos obtidos através da intromissão não autorizada em sistemas informáticos: informações sobre jogadores e clubes de futebol, incluindo valores de transferência de jogadores e treinadores e acordos entre entidades desportivas e contratos de agenciamento.MA: O que é que tem a dizer sobre isto? Criou de facto este site?RP: Este site, Football Leaks (FL) é um coletivo de pessoas, de fontes.MA: Mas não foi criado por si?RP: Não. É um coletivo de fontes, de whistleblowers, e não existiu intromissão não autorizada em sistemas informáticos, pelo menos minhas. Eu não tive nenhuma intromissão em sistemas informáticos de entidades nacionais ou internacionais.MA: Nega o que está aqui dito?RP: Sim. Em relação ao ponto 8 pretendo esclarecer que o FL não divulgava apenas informações confidenciais sobre jogadores e clubes de futebol. Divulgava informações com interesse público de jogadores, agentes e clubes.MA: E como eram obtidas?RP: Através de fontes, de whistleblowers.MA: Não era através de acessos ilegítimos?RP: Que eu tenha conhecimento, não existiram acessos ilegítimos.MA: Mas chegou a dar dados para publicação no FL?RP: Eu recebi informação.MA: Mas também colocou informação no Football Leaks ou não?RP: Não posso responder.Também não respondeu a qualquer questão relacionada com a intrusão nos sistemas do Sporting e da Doyen, nem da publicação no FL dos contratos do treinador Jorge Jesus ou dos jogadores Labyad, Marcos Rojo, Ola John, Imbula, Mangala e Radamel Falcao, entre outros. Mas quis falar sobre a tentativa de extorsão a Nélio Lucas, o CEO da Doyen, através do email artem.lobuzov@yandex.kz. Depois de admitir que tinha criado esse endereço, a juíza perguntou-lhe se tinha enviado um email ameaçador a dizer "a fuga é bem maior do que imagina".RP: Sim, é verdade. Mas isto teve uma intenção. (...) Tentei falar com o Nélio Lucas, encostá-lo à parede para que ele se descaísse e confirmasse as ilegalidades que na minha opinião cometeu. (...)MA: É que diz aqui que ele perguntou o que entendia por uma doação generosa e que o senhor disse que seria uma quantia situada entre os 500 mil e o milhão de euros.RP: Sim, foi uma quantia totalmente irrealista que lancei e tentei ver a reação dele.MA: O que daqui resulta é que queria alguma coisa (…) para não publicar. (...) Trata aqui até um senhor advogado para intermediar nessas negociações. Houve encontros…RP: Isso é tudo verdade. Mas nunca tive a intenção de receber dinheiro. (...) O facto de eu contratar, contactar o advogado Aníbal Pinto, foi para dar mais credibilidade. Se eu dissesse "vocês têm de pagar 500 mil euros para esta conta amanhã e ‘tá feito". Na minha visão isso sim seria extorsão ou tentativa de extorsão. (...) No final, eu próprio disse ao Nélio que nunca tive nenhuma intenção. Expliquei o que aconteceu. Ele não aceitou, tentou oferecer ainda mais dinheiro e eu disse que não queria nem um cêntimo.MA: Mas disse isso como?RP: Por email. (...) Faz parte do processo, certamente.MA: Então e a seguir há uns conteúdos que passaram a ser publicados. Como explica isto?RP: Os conteúdos iam ser publicados de qualquer maneira.MA: E como conseguiu esses conteúdos?RP: Recebi através de fontes. Estive a analisar a informação e (...) achei que era uma boa maneira de pressionar o Nélio Lucas. Já disse que considero o presidente do FC Porto um dos maiores presidentes do futebol europeu. Mas o facto de que encontrei comportamentos muitos estranhos de negócios envolvendo o seu filho, Alexandre Pinto da Costa e a Doyen deixou-me aqui nervoso. Deixou-me, olhe nem sei explicar. Deixou-me mesmo… senti-me ferido. Sempre pensava que no FC Porto estas coisas não aconteciam. E quando vejo algo assim fiquei: "Será que isto é mesmo verdade"? Tenho de descobrir. A melhor maneira que achei foi esta. Sei que não foi a melhor...MA: Fala-se aqui nesta quantia, meio milhão a 1 milhão. Quando mandatou outra pessoa, também [lhe] disse que não queria dinheiro?RP: (...) O senhor Aníbal Pinto representou-me num caso antigo relacionado com uma disputa que tive com um banco nas Ilhas Caimão. No fim desse processo ele disse-me que se tivesse algum problema "fala comigo que eu ajudo-te". (...) Liguei-lhe, expliquei-lhe, "tenho aqui um negócio" - expliquei assim - "vai falar com eles e vai ver o que eles me oferecem e o que pode sair daqui". Não dei grandes detalhes.MA: Mas também lhe disse que não queria receber nada?RP: Disse no final.MA: O final é quando? Quando viu que os outros não iam aceitar?RP: Não. Foi no dia… [vê folhas] 26 de outubro de 2015. O dr. Aníbal Pinto escreveu um correio eletrónico a Pedro Henriques em que falou de uma maneira de concretizar o negócio e nos valores que para mim eram desconhecidos.MA: Pagamentos em prestações.RP: Sim, esses pormenores eu não sabia de nada. O dr. Aníbal Pinto explicou-me ao telefone o que aconteceu na reunião e eu respondi "ok, depois diz-me alguma coisa". Nessa altura percebi logo (...) "maravilha, querem pagar pelo meu silêncio, já tenho a minha resposta". (...) A partir daí disse ao dr. Aníbal Pinto. Expliquei-lhe tudo ponto por ponto. No final ele disse: "Ainda bem que isto não avançou e que não queres avançar porque pode haver aqui um crime de extorsão." Eu fiquei assim: "extorsão?" Não fazia a mínima que o facto de estar a fazer esta pressão ao Nélio Lucas podia ser considerado como extorsão ou tentativa de extorsão. Apressei-me a enviar um email ao Nélio Lucas, claríssimo. (...) Segundo me recordo disse qualquer coisa como "não quero nem um cêntimo".MA: Diz aqui que quando se apercebeu que da parte deles não havia nenhum acordo terá feito isso.RP: Eu mesmo não queria acordo nenhum. Sempre disse desde o início que não queria dinheiro. (...)MA: Disse a quem desde o início que não queria dinheiro nenhum?RP: Não disse ao Aníbal Pinto. Falei com pessoal relacionado com o Football Leaks…MA: Mas há de convir. Há coisas que têm uma certa normalidade. Há outras que não têm normalidade nenhuma...RP: Sei que pode parecer confuso…MA: Confuso… é que isto não acontece num dia, isto é uma coisa que se prolonga (...), houve negociações.RP: Em relação às negociações entre advogados, desconheço. O que interessa é que no final fui bastante claro e disse não quero dinheiro.MA: Mas não é isso que resulta deste encadeado de factos.RP: O que interessa é o final. O encadeado é basicamente irrelevante. Nunca quis dinheiro nenhum. Mas claro que o facto de ter entrado em conversações com o Nélio Lucas foi um erro, não só pelos valores mas pelo facto de ter feito a tal pressão. Ou seja foi tudo uma grande confusão, e um grande erro. (...)Rui Pinto não quis prestar mais declarações sobre os factos pelos quais tinha sido detido. A juíza fez-lhe apenas mais algumas perguntas sobre a vida pessoal: respondeu que em Portugal estava desempregado, que nunca teve um contrato de trabalho e que em Budapeste vivia de um negócio de compra e venda na Internet de livros e antiguidades do império austro-húngaro.Depois foi a vez de a procuradora Patrícia Barão (PB) fazer algumas perguntas. Rui Pinto quis ouvi-las para depois decidir se respondia ou não. A procuradora concentrou-se na morada em que Rui Pinto disse nunca ter vivido.PB: Nunca viveu aqui?RP: Não.PB: Não conhece o senhor Bálint Bozó? Ou Silvia Bozó?RP: Não estou a ver.PB: E um senhor chamado Endre, que seria seu amigo sérvio?RP: Ah sim, conheço o EndrePB: Onde vivia o Endre?RP: Em Budapeste, onde não sei. Tem que lhe perguntar. A gente normalmente encontrava-se em bares.PB: Nunca morou com o Endre?RP: Não.Patrícia Barão leu então o testemunho de Bálint Bozó, irmão da proprietária do apartamento Silvia Bozó, segundo o qual, entre 2015 e 2016 viviam quatro pessoas no apartamento na rua Szovetség Utca: dois eram o sérvio Endre e o seu amigo, um português chamado Rui. "Não tive um relacionamento próximo com o Rui. Só nos encontrámos aquando do pagamento da renda mensal [30 a 40 mil florins, em numerário]. Sob o modo de vida dele só sei que aparentemente vivia bem. Pagou regularmente e sem problema. Viajava muito. Penso que tirou um curso universitário e estava à procura de emprego na Hungria. Andava a ver o mundo. Recebeu muitas cartas do pai de Portugal, mandava para o meu nome e minha morada. (…) Esteve no apartamento cerca de 8 a 10 meses. Saiu em 2016 porque aumentei a renda", disse.RP: Interessante…PB: O que tem a dizer sobre isso?RP: Nunca vivi nesse endereço.PB: Partilhou casa com o Endre?RP: Não. Nunca vivi com o Endre.PB: Como justifica que possa ter havido acessos à sua conta de correio através do IP desta morada?RP: É como já expliquei, tem a ver com as VPN, com os proxies. É ver os metadados. (…) Nem sei se usei estes endereços de IP, foi em 2015.PB: Está no registo da Google.RP: Penso que outras pessoas não acederam ilicitamente ao meu email, estou a partir dessa premissa. Por isso se vem nos registos da Google…PB: Esse IP bate nesta morada.RP: Se estes registos de IP vêm da Google, acredito que os tenha usado. Agora conectar estes IP a uma morada, é preciso os metadados.PB: (...) Disse que não queria receber dinheiro. Então como explica que o advogado Aníbal Pinto, quando faz um projeto de acordo, diga que para ele serão 300 mil euros.RP: Tem de perguntar ao dr. Aníbal Pinto.PB: Não acordou que para ele seriam 300 mil euros e para si o resto.RP: [Risos] Não, olhei para o meu advogado porque estou completamente surpreendido.PB: Não sabia disto?RP: Desconhecia.PB: O primeiro contacto que faz foi a 3 de novembro. A 11 de novembro, enviou uma nova mensagem dizendo que, se o seu advogado não fosse contactado até às 16h da terça-feira seguinte, os links para publicação da documentação comprometedora para a Doyen seriam republicados e novas publicações apareceriam.RP: Sim.PB: Se não era sua intenção obter qualquer montante porquê desta insistência?RP: Estava a pressioná-lo.PB: Mas não era para obter dinheiro?RP: Não.PB: No ponto 61 [diz] que enviou uma mensagem a dizer "tenho na minha posse uma cópia de um documento escrito pelo seu advogado, autenticado pela PJ de Lisboa, enviado à Yandex como o nome do processo e tudo (…)"… Lembra-se disso?RP: Lembro.PB: No final diz: "como sabe não é fácil arranjar um advogado low-profile para uma situação destas e eu confio inteiramente no meu. Agora tem é de convencer o seu a colaborar". (…) Porque é que escreveu isso?RP: Faz parte deste contexto.PB: O que parece daqui é que o senhor saberia que isto não era uma situação muito normal.RP: …Isto devia ter a ver com o encontro, não sei. Isto já foi tudo em 2015 não me recordo…A defesa quis reforçar que assim que Rui Pinto percebeu que podia ter havido uma tentativa de extorsão desistiu do que estava a fazer. Questionado por Teixeira da Mota (TM), o jovem repetiu que escreveu em vários emails que nunca quis "um tostão", que desistiu "voluntariamente" e que não fazia ideia de que podia estar a cometer um crime. A juíza duvidou.MA: É uma pessoa instruída.RP: Sim, mas não tenho conhecimento da lei totalmente.MA: A maioria das pessoas também não conhece o Código Penal. (...) Estava a tentar perceber as suas razões.RP: Foi uma maneira que considero estúpida e inocente. Isto foi no início do FL. Foi um desastre. Não devia ter feito. O FL revelou informações de centenas de entidades (...) não houve outro evento de extorsão ou tentativa de extorsão. Isso mostra claramente que nunca tive intenção de ganhar dinheiro.TM: Fez mais alguma vez pressão com alguma instituição no sentido de publicar ou não publicar informações?RP: Não. Aprendi a lição. Quando me apercebi que fazer uma pressão para tentar descobrir mais informação, quando me apercebi que isso poderia ser considerado extorsão percebi, OK, isto é um erro, nunca mais. E nunca mais o fiz.O interrogatório terminou às 19h49. No fim, a juíza considerou que existia perigo de fuga, perturbação do inquérito e continuação da atividade criminosa. E colocou Rui Pinto em prisão preventiva.