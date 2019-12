Aeroporto do Montijo: Agência do Ambiente decide a 21 de janeiro

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) confirmou esta sexta-feira que a ANA – Aeroportos de Portugal "submeteu nesta data a sua pronúncia relativamente à proposta de declaração de impacte ambiental (DIA) sobre o aeroporto do Montijo". De acordo com esta entidade, nos termos da lei, a DIA final deverá ser emitida no dia 21 de janeiro de 2020, decidindo-se aí se o projeto vai ou não para a frente.





