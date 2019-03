Orlando Gonçalves falava ao início da tarde de hoje ao lado de cerca uma centena de trabalhadores não docentes que aderiram à greve nacional e que estiveram concentrados à frente da porta da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para exigir "aumentos salariais", "integração a tempo total e parcial que cumprem funções necessárias para o funcionamento das escolas" e a "criação de uma carreira específica".



Dados do STFPSN indicam ainda nos cinco distritos do Norte devem estar hoje encerradas 350 escolas.



No Norte há mais de 500 escolas primárias e "cerca de 50% estão encerradas", acrescentou a mesma fonte sindical.



"Basta de precariedade", "PREVPAP [Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública] já passou 627 dias", "Vamos lutar até vincular", "Somos necessidades permanentes de Educação", "Sem vinculação não há Educação", "A luta continua, nas escolas e na rua" e "CAB [Comissão de Avaliação Bipartida] da Educação, não dá Educação" eram algumas das frases inscritas nos cartazes ou gritadas pelos grevistas.



No meio da manifestação, Diana Salgado, terapeuta ocupacional, precária há 11 anos e que trabalha em sete escolas de quatro agrupamentos escolares diferentes, dando apoio a "53 alunos entre os três e os 18 anos", com multideficiências e autismo, contou à Lusa que esteve hoje a lutar por melhores condições de trabalho, mas também está a "lutar pelos seus alunos".



A mesma luta mobilizou também duas técnicas especializadas, que pediram para não serem identificadas para não sofrerem represálias, e que revelaram à agência Lusa que trabalham há 15 anos na mesma escola "em contratos sucessivos" e que estão há dois anos a aguardar uma resposta do PREVPAP.



Denunciaram estarem a viver "sem expectativas para o futuro", "habituadas às filas do centro de emprego" e contaram que quando chega o mês de agosto nunca sabem o que acontecerá no ano seguinte. Os próprios direitos dos alunos ficam condicionados, porque "estão sempre sem apoio no mês de setembro", acrescentaram.



O Sindicato estimou ainda que na greve nacional de sexta-feira o número de escolas encerradas aumente até aos "80%".

