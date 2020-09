Rui Pinto denuncia alegada corrupção de Luís Filipe Vieira no Brasil

O alegado pirata informático Rui Pinto acusou o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, num caso de alegada corrupção da sua empresa, a Promovalor, numa parceria com a brasileira Odebrecht – a empresa que é parte central da Operação Lava Jato.

De acordo com o Observador, Rui Pinto denunciou os atos de Vieira e da Promovalor como parte da sua colaboração com o Ministério Público e pode levar à abertura de uma nova investigação contra o presidente do Benfica.

A publicação refere que estão em causa alegados pagamentos de subornos realizados para viabilizar a construção de um complexo hoteleiro situado numa zona muito privilegiada do litoral do Recife através de uma parceria entre o Grupo Promovalor, de Vieira, e a Odebrecht.

O mesmo projecto é o complexo turístico de luxo Reserva do Paiva. Inaugurado em Novembro de 2014, terá levado ao investimento de mais de 200 milhões de euros e só o hotel terá custado mais de 45.

O financiamento foi do Novo Banco, que teve perdas de 225 milhões de euros com o Grupo Promovalor entre Agosto de 2014 e o final de 2018. Até este período, e segundo a auditoria da Deloitte revelada pelo Correio da Manhã esta quarta-feira, o Novo Banco tinha uma exposição de mais de 760 milhões de euros à empresa de Luís Filipe Vieira.

Segundo o Observador, Rui Pinto aponta ainda que o Grupo Doyen, sociedade envolvida no processo do Football Leaks, também esteve envolvido como investidor do projecto da Reserva do Paiva, tendo oferecido várias viagens em jatos privados a Luís Filipe Vieira e ao seu filho Tiago Vieira.

À publicação, Vieira afirmou: "Não comento declarações e investigações que desconheço, sobretudo declarações vindas de alguém que já nos habituou a manipular informação, que dispara em todas as direções e que falseia repetidamente a realidade."

Até Junho deste ano, o complexo turístico vinha a ser explorado pelo Sheraton.

O empreendimento ocupa um total de 8.800 metros quadrados de área construída e oito andares de prédio. O antigo Sheraton Reserva do Paiva Hotel & Convention Center situa-se a 14 quilómetros do Aeroporto Internacional de Recife e conta com oito prédios que abrigam quase 300 quartos.