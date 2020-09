Amante de Rosa Grilo suspenso de funções como oficial de Justiça

António Joaquim, o amante de Rosa Grilo, condenado esta terça-feira, pelo Tribunal da Relação, a 25 anos de prisão pela morte do triatleta Luís Grilo, foi suspenso de funções pelo Conselho dos Oficiais de Justiça.





No acórdão do Tribunal da relação, os juízes já recomendavam a suspensão imediata de funções a António Joaquim, que viria a ser confirmada esta quarta-feira. Em comunicado a Direção-Geral da Administração da Justiça, explica que "a Vice-Presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça suspendeu preventivamente o Oficial de Justiça António Joaquim". O processo e respetivo despacho irá ser apresentado ao Plenário do Conselho dos Oficiais de Justiça para ratificação no próximo dia 17 de setembro.

Esta terça-feira ficou a saber-se que António Joaquim vai ficar a aguardar em liberdade a decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o recurso a apresentar após decisão do Tribunal da Relação, de condenar António Joaquim a pena máxima pelas suspeitas de ser cumplíce na morte do triatleta Luís Grilo. António Joaquim cumprirá a pena de 25 anos de prisão se o recurso for recusado.



O Tribunal da Relação tinha revertido a decisão e condenado António Joaquim, amante de Rosa Grilo, a 25 anos de cadeia pela morte do triatleta Luís Grilo. O CM teve acesso ao acórdão da decisão do Tribunal da Relação que confirma a condenação do amante de Rosa Grilo por um crime de homicídio qualificado e agravado e outro de de profanação de cadáver (cúmulo jurídico de 25 anos de prisão).



O que diz o acórdão do TR?



No acórdão é descrito o alegado plano de Rosa Grilo e de António Joaquim, ao pormenor.

"Os arguidos Rosa Grilo e António Joaquim acordaram em aproveitar-se da circunstância de Luís Grilo ser desportista para, posteriormente à sua morte, ocultarem o respetivo cadáver e anunciarem o desaparecimento do mesmo; na sequência de um treino de bicicleta na via pública", lê-se nos documentos judiciais, sobre a ocultação do cadáver de Luís Grilo, onde é também explicado que os dois terão acordado usar a arma que pertencia ao triatleta para levar a cabo o crime.

No dia do crime, "em execução do plano traçado; o arguido António Joaquim dirigiu-se à habitação onde residiam Luís Grilo e a arguida Rosa Grilo", e com a amante, aproveitando que Luís Grilo estava a dormir, foram ao quarto.

"Aí chegados, o arguido António Joaquim aproximou-se de Luís Grilo e, apontando à cabeça deste a arma de fogo que levara consigo — a pistola de calibre 7,65 mm, da marca "CZ", com o n.° de série 064623, que se encontrava devidamente municiada com, pelo menos, uma munição de calibre 7,65 mm Browning, da marca CBC, de origem brasileira, com projéctil do tipo hollow point-efectuou um disparo, a uma distância não concretamente apurada, atingindo o crânio da vítima". Foi o tiro fatal para Luís Grilo, segundo o acórdão que sustenta a decisão do Tribunal da Relação.

Os documentos descrevem também como terão procedido os dois arguidos após o homicídio: "Após a morte de Luis Grilo e, em execução do mesmo plano comum, os arguidos Rosa Grilo e António Joaquim colocaram um saco do lixo preto em redor do crânio de Luis Grilo e apertaram-no com uma corda, de forma a limitar o derrame de sangue de Luís Grilo noutras superfícies".



A absolvição em instância inferior

Recorde-se que António Joaquim tinha sido absolvido do homicídio de Luís Grilo e condenado a dois anos de pena suspensa pela posse de arma proibida, em março deste ano, aquando do acórdão. Já Rosa Grilo foi condenada a 25 anos de prisão pelo homicídio do marido e a pagar uma indemnização de 42 mil euros ao filho menor.



No entanto, o Ministério Público (MP) anunciou no mesmo dia que iria recorrer da absolvição de António Joaquim.

Durante a sessão de leitura do acórdão, o procurador do MP Raul Farias manifestou ao tribunal de júri a necessidade de fazer uma correção, defendendo que a acusação do MP apontava para provas quanto ao envolvimento de António Joaquim no crime de homicídio de Luís Grilo.

Na acusação, o MP atribuiu a António Joaquim a autoria do disparo, na presença de Rosa Grilo, no momento em que o triatleta dormia.

Contudo, durante o julgamento, o tribunal de júri procedeu à alteração não substancial de factos, atribuindo à arguida a autoria do disparo.

Desde setembro de 2018 que Rosa Grilo ficou em prisão preventiva enquanto aguardava julgamento. Já António Joaquim, que foi sujeito a igual medida de coação, saiu em liberdade a 6 de dezembro de 2019, após o coletivo de juízes ter aceitado um requerimento apresentado pela defesa a pedir a revogação da medida de coação mais gravosa.

Nas alegações finais do julgamento, a 26 de novembro de 2019, o procurador do MP, Raul Farias, defendeu perante o tribunal de júri penas de 20 anos e meio de cadeia para os arguidos, sustentando que ambos planearam, delinearam e executaram um plano com vista a matar a vítima.