Esta é a história do Hospital São Martinho, em Valongo, um unidade privada que, segundo o projeto entregue, em 2003, na autarquia local, deveria ter sido uma clínica com quatro pisos mas, segundo o Ministério Público, devido à influência de um antigo deputado e secretário de Estado do PSD, Agostinho Branquinho, acabou construído com sete pisos, mais três do que o permitido pelo Plano Diretor Municipal (PDM) à época. O Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto (DIAP) acusou nove pessoas por crimes que vão desde tráfico de influências, prevaricação e falsificação de documentos.Segundo o processo - que deverá entrar ainda este mês na fase de instrução - depois de, em 2003, o empresário Joaquim Teixeira ter dado entrada na autarquia de Valongo com um projeto para a "remodelação e ampliação de um imóvel", que passaria pela reestruturação de um edifício existente, transformando-o num imóvel com quatro pisos para prestação de cuidados de saúde. Com o projeto entregue na Câmara e obtidas as respetivas licenças, Joaquim Teixeira "urdiu um plano com a finalidade de transformar a projetada clínica em hospital, com área de edificação superior à permitida pelo PDM, que pudesse vir a entregar a Rede Nacional de Cuidados Continuados". Para colaborar neste plano, o empresário, ainda de acordo com a acusação do Ministério Público, "solicitou a colaboração" de Agostinho Branquinho", devido aos seu "conhecimentos" e "contactos políticos", a quem é suspeito de ter pago 225 mil euros, que acabaram numa conta do antigo deputado junto do ex-Banco Espírito Santo.Para isso, Agostinho Branquinho é suspeito de ter exercido influência sobre o então presidente da Câmara de Valongo, Fernando Melo (acusado de prevaricação e falsificação de documentos) para classificar o projeto da clínica como de "interesse público municipal". Com esta designação, a obra já poderia ultrapassar o índice máximo de contrução previsto no PDM para a zona de implantação. Para obter esta classificação, a empresa promotora do projeto alegou ter concretizado uma pareceria com o Centro Paroquial e Social de São Martinho do Campo, argumentando que tal ligação "prosseguiria fins de interesse geral e da comunidade local".Na autarquia, Fernando Melo é suspeito de ter impulsinado o processo de classificação da unidade de saúde como de "interesse público municipal". Depois de vários pareceres dos serviços - um dos quais até terá dado por adquirido a existência o tal protocolo com o Centro Paroquial e Social, mesmo com a falta de qualquer documento que o atestasse - a 16 de maio de 2005, o executivo, apenas com os votos favoráveis do presidente e dos vereadores do PSD (o PS, liderado pelo atual presidente da autarquia, José Manuel Ribeiro, absteve-se) classificam então o projeto, segundo as pretensões de Joaquim Teixeira e Agostinho Branquinho.Ao mesmo tempo, o promotor da obra pediu mais tempo para a sua conclusão, ganhando um ano, o que lhe terá permitido construir os três pisos acima do autorizado. Em Outubro de 2016, Joaquim Teixeira deu entrada com novo requerimento, apresentando um projeto de correcção ao inicial, no qual foram apenas, segundo o documento, "introduzidas correcções pontuais nos alçados". "Porém nas plantas juntas com aquela memória descritiva surgiam uma cave, além dos rés-do-cão e dos três pisos acima da cota da soleira, um quatro e um quinto piso que estavam efetivamente construídos à data". Em novembro de 2016, os técnicos da autarquia José Rocha e Isabel Ribeiro realizaram uma fiscalização à obra, relatando que a a mesma estava em "condições de ser utilizada, tendo respeitado o projeto e as demais condicionanetes do licenciamento". Porém, refere o DIAP do Porto, tal não "correspondia à verdade, dado que o licenciamento autorizado e aprovado se referia somente a quatro pisos e não a sete".Com a declaração de utilidade pública municipal, segundo contas feitas pelo Minstério Público, em vez de 73 mil euros, a empresa apenas teve que pagar 42 mil euros de taxas municipais, ao mesmo tempo que o acrescento de três pisos fez com que o projeto ganhasse um acréscimo patrimonial de 1,3 milhões de euros.Em 2015, com a entrada em vigor de um novo PDM, que decretou novas regras, a "consturção ilegal" acabaria por ser, retroativamente, legalizada. Porém, refere o MP, "nunca a Câmara Municipal de Valongo desenvolveu diligências anteriores a esta revisão do PDM, com vista a repor a legalidade da situação".Agostinho Branquinho é ainda suspeito de ter usado a sua influência política para inserir o Hospital São Martinho na Rede Nacional de Cuidados Continuados, o que permitiu a esta unidade privada receber da Administração Regional de Saúde 275 mil e 424 mil euros.Além de Agostinho Branquinho, Fernando Melo e Joaquim Teixeira, o DIAP do Porto acusou ainda mais quatro pessoas, todas pertencentes ao quadros da autarquia, suspeita também de prevarização e falsificação de documentos.O antigo deputado do PSD e o empresário continuam a ser investigação por eventuais crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. O Ministério Público está a analisar a resposta a uma Carta Rogatória enviada à Suíça, que contém elementos bancários.