R(t) da Covid-19 já está nos 1,05. Incidência é a maior das últimas três semanas

A incidência da covid-19 em Portugal voltou a subir, tal como o índice de transmissibilidade. O R(t), que mede o ritmo de transmissão do vírus, é agora de 1,06 em todo o país - acima do valor de 1 definido pelo Governo -, enquanto que o país regista 72,4 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas - o valor mais alto desde 26 de março.







Portugal Covid-19 Reuters

Estas são duas subidas em relação aos números anteriores destes indicadores, divulgados na segunda-feira, que apontavam para um R(t) nacional de 1,04 e uma incidência de 70 casos por 100.000 habitantes.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado esta quarta-feira, os números da pandemia relativos a Portugal continental, sobre o qual as medidas do Governo atuam, também aumentaram.



O R(t) é agora de 1,05 - era de 1,03 na segunda-feira -, enquanto a incidência subiu de 67,4 para 69 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, registado há dois dias. São os maiores valores de transmissibilidade e incidência desde, respetivamente, 23 de janeiro e 22 de março.

Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento iniciado em 15 de março.

Em 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.