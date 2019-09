Rosa Grilo e António Joaquim regressam esta terça-feira ao Tribunal de Loures para a terceira sessão do julgamento pela morte de Luís Grilo.Esta sessão será dedicada a ouvir as 20 testemunhas que foram arroladas pelo Ministério Público. 10 deverão testemunhar ao longo da manhã e as restantes 10 serão ouvidas da parte da tarde.A empregada de Rosa e Luís é uma das 20 testemunhas arroladas pelo MP que pode mesmo ser a chave para este caso uma vez que conhecia a rotina da família. Renato Grilo deverá ser o primeiro a ser ouvido - ele que é assistente no processo mas que tem direito a não prestar declarações devido à idade e a ser filho da arguida - e este testemunho poderá também ser determinante para sustentar a versão dos angolanos apresentada por Rosa Grilo.O julgamento é aberto ao público pelo que se formam filas cerca de uma hora antes do início da sessão para entrar na sala de audiências. Os lugares são no entanto limitados a 30 pessoas.Na última sessão, Rosa foi confrontada com a carta que enviou a António Joaquim na cadeia onde dizia que tudo seria resolvido e que ainda amava o amante. Reconheceu na audiência de julgamento que enviou a missiva dissimulada na correspondência de uma outra reclusa que também escrevia ao namorado a partir da cadeia.A sessão foi ainda marcada por muitas contradições da viúva que mantém a versão de que o triatleta terá sido morto por angolanos.