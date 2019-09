Rosa Grilo e o amante, António Joaquim, voltam esta terça-feira ao Tribunal de Loures, para a segunda sessão do julgamento do homicídio do triatleta Luís Grilo.

Na primeira sessão de julgamento, apenas foi ouvida Rosa Grilo, que manteve a versão apresentada no início do inquérito, de que o marido terá sido assassinado por três angolanos devido ao envolvimento num esquema de tráfico de diamantes. Esta terça-feira, a viúva deverá voltar a ser ouvida pelo coletivo de juízes e deverá responder às questões dos advogados e procuradores.



António Joaquim também deverá depor nesta segunda sessão de julgamento, depois de não ter tido tempo para o fazer na terça-feira passada.



À entrada do tribunal, Tânia Reis, advogada de Rosa Grilo, reafirmou que a sua cliente não se contradisse na primeira sessão de julgamento, depois a juíza ter apontado inconsistências nas referências temporais apresentadas pela arguida e de esta ter afirmado que o marido foi morto com dois tiros, contradizendo a autópsia, que revela que o homem foi atingido apenas uma vez.



Além dos três juízes, o julgamento conta com a presença de quatro jurados, que ajudarão os magistrados a decidir sobre a culpa da morte de Luís Grilo.



O Ministério Público pede 25 anos de prisão para Rosa Grilo e António Joaquim.