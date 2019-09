Ministério da Saúde gastou 105 milhões em médicos tarefeiros em 2018

O Ministério da Saúde gastou, em 2018, o maior valor de sempre em médicos tarefeiros. Ao todo foram mais de 105 milhões que o Estado dispendeu por 2,42 milhões de horas contratadas a médicos prestadores de serviços para tapar buracos nas urgências de hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).No mesmo ano em que o SNS ganhou três mil novos trabalhadores que no ano anterior, a maioria deles enfermeiros, a despesa também subiu face a 2017. De acordo com o Jornal de Notícias, que cita o relatório social do Ministério da Saúde e SNS relativo a 2018, a despesa com médicos contratados a empresas cresceu 7,3%, num total de 7,1 milhões de euros.Segundo o jornal, a maioria dos trabalhadores situa-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (35% do total), seguindo-se o Norte de Portugal (25%), o Centro do país (15%) e o Algarve e Alentejo.Embora o número de trabalhadores seja o maior de sempre, mais de um terço não têm formação especializada, com a Ordem dos Médicos a criticar o facto de não exisitr controlo sobre o tempo de descanso destes profissionais, bem como as queixas sobre o dinheiro que recebem por serem pagos à hora.No final de agosto, em entrevista ao Expresso, a ministra da Saúde, Marta Temido descreveu a problemática da contratação de médicos tarefeiros como "o cancro do SNS" e reconhecendo que foi a área onde falhou.