Foram umas férias longas e muito criticadas dentro do PSD. Mas Rui Rio volta a aparecer na pele de líder social-democrata esta sexta-feira.

Desde 31 de Julho que Rui Rio não é visto em público e isso tem-lhe valido duras críticas. Apostando no mote "férias são férias", só estava previsto que o líder do PSD aparacesse no dia 1 de Setembro na Festa do Pontal, a tradicional reentré laranja. Mas Rio vai ter agenda pública um dia antes já em terras algarvias.



Esta sexta-feira, Rui Rio vai estar em Monchique, numa visita que começa às 15h30, com uma reunião com o presidente da Câmara, o social-democrata Rui Miguel André, nos Paços do Concelho.



Depois disso, Rui Rio vai estar na cooperativa agrícola de Monchique e vai visitar as áreas afectadas pelo incêndio que lavrou naquela zona algarvia há quase um mês.



O roteiro do líder social-democrata é, de resto, muito parecido com o seguido por Assunção Cristas, que esteve esta terça-feira em Monchique para ver as áreas afectadas pelo fogo e falar com o presidente da Câmara de Monchique.



O incêndio de Monchique - o maior até agora deste Verão - tem, de resto, sido usado ao longo do último mês pela líder do CDS para pôr em causa a actuação do Governo, questionando a forma como foi conduzido o combate às chamas.



No PSD, até agora, as questões sobre o que correu mal em Monchique foram postas por um dos vice-presidentes sociais-democratas, David Justino, que deu uma conferência de imprensa na sede nacional do PSD, a 13 de Agosto, já depois de extinto o incêndio.



Rio vai dar show de bola



Depois das visitas de sexta-feira, Rui Rio dá literalmente o pontapé de saída para reentré do PSD num jogo de futebol que marca o início da Festa do Pontal.



O jogo de futebol em que Rio vai alinhar em campo pode, contudo, ser o único grande momento do líder nesta festa de regresso à política. É que a expectativa é que o grande discurso político de Rui Rio aconteça só no encerramento da Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide a 9 de Setembro.



No Pontal, haverá festa, mas num registo muito diferente do que acontecia no passado. Este ano, não haverá autocarros pagos a trazer militantes e o cenário será Fonte Filipe em Querença, em vez de Quarteira. A ordem foi para poupar, porque Rio não gostou do estado em que encontrou as contas do partido e quer apertar os cordões à bolsa.



Este ano só há 20 mil euros para gastar: menos 60 mil no que na última edição do Pontal.



Sem autocarros cheios de militantes, prevê-se que estejam na festa laranja cerca de 500 pessoas, ou seja, cerca de um terço dos que costumavam participar.