"Marcelo, o Presidente" é o título de um livro infantil que chega às bancas no dia 14 de Setembro.

Era uma vez um Presidente da República com uma popularidade nunca vista e uma energia incansável para tirar selfies com os populares. Este podia ser o início de uma história infantil. Pelo menos, foi o que acharam a editora Alêtheia e as autoras Joana M. Lopes e Rita Martins que escreveram um livo para crianças sobre Marcelo Rebelo de Sousa.



O livro só chega às bancas no dia 14 de Setembro, mas vai ser apresentado ao público já este sábado, precisamente nos Jardins do Palácio de Belém.



"Vamos estar na Festa do Livro, em Belém, este sábado às 15h00", confirma à SÁBADO a responsável editorial da Alêtheia Alexandra Louro.



"Marcelo, o Presidente" é o título do livro cuja capa em cor de rosa choque está já a ser partilhada nas redes sociais pela editora. Na imagem, Rebelo de Sousa aparece em versão de ilustração infantil, com a sua inconfundível gravata azul clara, rodeado de crianças sorridentes, enquanto segura um telemóvel e pousa para uma selfie.



Segundo a editora, este é um "livro para crianças dos 7 aos 12 anos sobre o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o fundamental da sua atividade enquanto presidente", um "livro de afecto, que explica às crianças um pouco da vida do Presidente da República".



Joana M. Lopes, a autora do texto, tem no currículo livros infanto-juvenis como Corações aos Milhões (2018), O que tem a barriga da Mãe? (2016) e De onde vêm as bruxas?, que ganhou o Prémio de Literatura Infantil do Pingo Doce em 2015.



Rita Martins, a autora das ilustrações, participou em diversas antologias de Banda Desenhada, das quais se destaca a Ladies’ Night Antology - Sisters (2017), publicada pela Graham Crackers Comics, sediada em Chicago.



De acordo com o barómetro CM/Aximage publicado em Março, os portugueses dão 18,5 valores numa escala de zero a 20 à actuação de Marcelo Rebelo de Sousa, que é já considerado o Presidente da República com os maiores índices de popularidade de sempre.