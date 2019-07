O antigo deputado do Governo Regional da Madeira, já havia sido antigamente condenado a um ano de pena de prisão efetiva, devido a um episódio antes do período eleitoral, no qual apelidou o fundador do MRPP, Arnaldo de Matos, e o antigo dirigente do partido Garcia Pereira de "agentes da CIA" em resposta a um artigo do Diário de Notícias da Madeira sobre plágio de comunicados políticos. A decisão foi revertida pelo Supremo Tribunal de Justiça em Setembro de 2018.

Mas não são apenas as palavras de José Manuel Coelho que causam incómodo. Também o seu comportamento no Parlamento da Madeira já causou incómodo. Em 2016, o ex-deputado exibiu ma bandeira do Estado Islâmico durante um discurso no parlamento da Madeira, como forma de comparar os tribunais nacionais aos tribunais do estado jihadista, por o perseguirem, alegadamente, sem motivo para tal. Na sessão dessa manhã estava o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alvo de uma mensagem: "Senhor Presidente da República, use a sua magistratura de influência para nos libertar destes magistrados fundamentalistas, jihadistas camuflados, que nos oprimem e levam o povo rumo ao obscurantismo".



"Vou usar a bandeira do Estado Islâmico, como grito de alerta, como uma chamada de atenção para o estado calamitoso do Ministério Público e dos tribunais no nosso país", disse o deputado no final do discurso, mostrando depois a bandeira, como pode ver no vídeo abaixo.







Existe ainda, por exemplo, o célebre momento em que o ex-deputado se despiu durante o plenário para protestar contra a sentença que o condenou a pagar uma indemnização de 106 mil euros. O deputado protestava ainda com o facto de ter o salário congelado. "Fui condenado a pagar uma indemnização de 106 mil euros, e desde Novembro de 2015 que tenho o salário penhorado em 700 euros", justificava à época.

Mas não são apenas as palavras de José Manuel Coelho que causam incómodo. Também o seu comportamento no Parlamento da Madeira já causou incómodo. Em 2016, o ex-deputado exibiu ma bandeira do Estado Islâmico durante um discurso no parlamento da Madeira, como forma de comparar os tribunais nacionais aos tribunais do estado jihadista, por o perseguirem, alegadamente, sem motivo para tal. Na sessão dessa manhã estava o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alvo de uma mensagem: "Senhor Presidente da República, use a sua magistratura de influência para nos libertar destes magistrados fundamentalistas, jihadistas camuflados, que nos oprimem e levam o povo rumo ao obscurantismo"."Vou usar a bandeira do Estado Islâmico, como grito de alerta, como uma chamada de atenção para o estado calamitoso do Ministério Público e dos tribunais no nosso país", disse o deputado no final do discurso, mostrando depois a bandeira, como pode ver no vídeo abaixo.Existe ainda, por exemplo, o célebre momento em que o ex-deputado se despiu durante o plenário para protestar contra a sentença que o condenou a pagar uma indemnização de 106 mil euros. O deputado protestava ainda com o facto de ter o salário congelado. "Fui condenado a pagar uma indemnização de 106 mil euros, e desde Novembro de 2015 que tenho o salário penhorado em 700 euros", justificava à época. Nesse mesmo ano, durante uma sessão parlamentar, foi informado de que o tempo que tinha disponível para falr tinha terminado. Como o deputado não fez menção de interromper a sua participação, cortaram-lhe o som do microfone, altura em que este passou a utilizar um megafone. Foi então ordenada a evacuação da sala, sendo depois as luzes apagadas, ficando o deputado a discursar sozinho.



Mas há outros episódios para trás, como o de 2008, em que o então-deputado madeirense mostrou uma bandeira nazi numa sessão da Assembleia Legislativa da Madeira. O PSD









O deputado já apareceu também vestido de recluso no Parlamento e com um relógio de cozinha ao pescoço.

José Manuel Coelho, o polémico deputado madeirense do Partido Trabalhista Português (PTP), foi esta sexta-feira condenado a três anos e meio de prisão efetiva por quatro crimes de difamação agravada e dois crimes de desobediência, pelo Tribunal da Instância Central da Comarca da Madeira. José Manuel Coelho foi ainda condenado a pagar 28 mil euros em indemnizações — valor que, à saída do tribunal, disse não conseguir pagar. À saída do tribunal, o ex-deputado disse que vai recorrer da decisão do tribunal.A condenação surge na sequência de declarações proferidas contra diversas entidades, em alguns casos em períodos de campanha eleitoral, como a procuradora Maria Gameiro, a agente de execuções Maria João Marques, o antigo dirigente do PSD-Madeira, António Candelária e o empresário Martinho Gouveia, do Santo da Serra, avança o Diário de Notícias da Madeira.