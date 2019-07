O ex-presidente refere que existem quatro "medidas anti-Bruno" preparadas, a começar pela "AG ilegal que não cumpre nenhum dos preceitos de um Estado livre"; a contagem da votação "não ter nenhum controlo"; o "aluguer de diversas carrinhas para sócios antigos e com muitos votos" votarem a sua destituição e um "outro processo de expulsão ligado a Alcochete", caso a sua expulsão não seja ratificada este sábado".



"Se não formos expulsos amanhã está preparada mais uma palhaçada", assegurou o ex-líder leonino.



"Devem votar, não por mim, mas pelo Sporting. Querem expulsar-me, expulsem. Mas se querem um clube grande, tão grande como os maiores da Europa, não é assim que chegámos lá. Não é com inércia e sem fazer nada. Não é assim. Querem expulsar-me, expulsem. Espero que um dia acordem para o que se está a passar, que percebam o declínio do último ano e que possam reagir", desafiou os sócios Bruno de Carvalho.



Bruno de Carvalho referiu ainda que foi mais uma vítima naquele que é um dos países mais corruptos da Europa e que se sente "desiludido, frustrado e indignado".



Sobre o estado atual do Sporting, o antigo presidente descreveu que é um clube "sem espírito, sem força, sem ideias, sem rumo e sem identidade".



"Sinto vergonha por esta massa associativa ter destituído a minha direção e preferido esta direção atual. Sinto vergonha do atual presidente do Sporting e dos restantes órgãos sociais, sinto vergonha da inércia da massa associativa que comenta estar desagradada com esta direção, mas na prática nada faz. Sinto vergonha dos associados que permitem o que se está a passar no clube. É uma vergonha o que se está a passar no Sporting", atirou o antigo líder, numa farpa atirada ao novo presidente do clube, Frederico Varandas.



BdC ausente da Assembleia-Geral



O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho anunciou esta terça-feira que vai estar ausente da Assembleia Geral do Sporting, no sábado, na qual vai ser votada a sua expulsão de sócio.



Bruno de Carvalho, assim como o seu antigo vice-presidente Alexandre Godinho, não vão falar na AG, por considerarem que os procedimentos a adoptar na reunião magna "ferem, mais uma vez, os Estatutos, os Regulamentos e a Lei, contrariando completamente todas as regras basilares de um estado livre, democrático e de direito".



Na segunda-feira, a Mesa da Assembleia Geral informou que Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho teriam 15 minutos para apresentar a sua defesa, mas que as urnas de voto serão abertas logo no início da AG.



"Perante o conteúdo do comunicado de ontem [sábado] da MAG, onde informam que abrirão as urnas para votação no momento da abertura efectiva da AG, contrariando o nosso pedido expresso, os Estatutos, os Regulamentos e a Lei, não temos outra alternativa que não a já expressada por nós na carta de 12 de março [enviada à MAG], onde fomos peremptórios a comunicar que se tal sucedesse, não iríamos estar presentes na AG."

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, deu uma conferência de imprensa na véspera da Assembleia Geral do Sporting que poderá ditar a sua expulsão do clube. Durante a sua comunicação, o ex-líder sportinguista deixou o desafio aos sócios leoninos: "Querem-me expulsar, expulsem".Durante o seu discurso, BdC enumerou as conquistas alcançadas enquanto esteve à frente do Sporting e lembrou os ataques de que foi alvo durante o último ano em que esteve à frente do destino do clube. Depois passou a criticar a Assembleia Geral agendada para este sábado e que vai decidir sobre a sua expulsão como sócio.