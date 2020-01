Começou por prometer "sete mensagens", número que utiliza Cristiano Ronaldo. Rui Rio entrou na sala ao lado de Paulo Mota Pinto, sob gritos de "PSD", "vitória" e "Portugal" e não se esqueceu de ninguém na hora de agradecer a vitória na segunda volta das diretas dos sociais-democratas, frente a Luís Montenegro.

A primeira foi dirigida aos militantes do PSD que compareceram nas urnas, "engrandecendo" o partido. O segundo para as estruturas que contribuíram para a sua vitória, destacando quatro pessoas: José Silvano, Florbela Guedes, Salvador Malheiro e Maló de Abreu.

A terceira mensagem foi para os que votaram em si, "mais 1670 do que foram há uma semana", e garantiu: "Quem votou, não teve nada em troca". O presidente reeleito do PSD convidou também militantes a filiarem-se no partido.

Na sua quinta mensagem, Rio confirmou o telefonema de Luís Montenegro e cumprimentou também o candidato derrotado na primeira volta das diretas, Miguel Pinto Luz. O presidente social-democrata afirma também que o partido tem agora hipótese de disputar "taco-a-taco" e reconquistar os Açores.

Rio agradece também ao "fundador do PSD", Francisco Pinto Balsemão, lembrando que teve sempre o seu apoio e prometendo que irá "defender a social-democracia em Portugal" e "honrar o legado de Francisco Sá Carneiro".



"Unidade, estabilidade e lealdade": o lema de Rio para "começar a ganhar o país"



O presidente reeleito do PSD afirmou aos críticos que espera trabalhar agora com "estabilidade e lealdade" e que este é o "momento de marcar a unidade". E fez ainda um aviso para eleições futuras: "Nas autárquicas não podemos escolher os amigos, nem aqueles que são líder de facção em cada secção. Só podemos escolher os melhores".



Rio prometeu uma "oposição forte ao PS" e que tal só é conseguido através de uma oposição "responsável e credibilizadora", considerando que "na política" não vê "os outros como inimigos", mas "como adversários", e rematando com uma frase final: ""Hoje ganhei o PSD, amanhã quero, com o PSD, começar a ganhar o país."