É um líder partidário, é um comediante, é um influencer. No Twitter, Rui Rio solta a sua veia humoristica, e vai muito além do que o simples slogan político. Aos seus 12 mil seguidores, o líder social-democrata conta piadas e mistura-as com a realidade política, tornando aquela rede social no seu palanque de stand-up comedy.



Quem melhor para avaliar as piadas do líder laranja do que humoristas? A SÁBADO convidou Susana Romana, guionista do Canal Q, e Guilherme Fonseca, que estreia nova temporada de Roda Bota Fora dia 10 de fevereiro.



A mais recente foi uma piada sobre o Zequinha: em época de campanha interna do PSD, Rio questionou a coerência do seu rival Montenegro, lembrando que ficou quase tão longe dele como Rio ficou de Costa.





Professora: Qual é a diferença entre um desastre eleitoral e um resultado jeitoso?

Zéquinha: 0,4%! Sra. professora!

Porque quando em Outubro o PS teve mais 8,5% do que o PSD, eles acharam que houve um desastre. E agora que perderam por 8,1%, acham que tiveram um resultado jeitoso — Rui Rio (@RuiRioPSD) 13 de janeiro de 2020







Avaliação:



Susana Romada

Eu sei que o vintage está na moda, mas é mais Stranger Things e menos As Lições Do Menino

Tonecas. Além disso, parece-me óbvio que o menino Zequinha será vítima de bullying, qui-

çá um doloroso "bolas ao poste" do qual nem uma inscrição precoce na JSD o vai safar.

#voltapassos

Gulherme Fonseca

Quem é este Zequinha? É que o único Zeca que me lembro do PSD dava pontapés aos jornalistas. Será este "Zequinha" o aclamado "Joãozinho" das anedotas, mas rebatizado geograficamente? Será "Zequinha" um equivalente linguístico regional do Porto, como "fino" para "imperial"? #ok"