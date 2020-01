O antigo líder parlamentar discursou este sábado após anunciada a sua derrota frente a Rui Rio na segunda volta das diretas do PSD, com um resultado não –oficial a prever 53-47 a favor da reeleição do atual presidente dos sociais-democratas.

Agradecendo primeiro "a presença, apoio e entusiasmo" aos seus apoiantes, Montenegro dirige-se depois a todos os que participaram no ano eleitoral. "Somos um grande partido, uma grande instituição da democracia portuguesa, temos dentro do nosso partido uma grande força."

Sem referência à vitória de Rio, Montenegro felicitou depois a sua mandatária nacional, Margarida Balseiro Lopes, descrevendo-a como uma "garantia do futuro do PSD", e os que mais apoiaram a sua candidatura.

O candidato à liderança social-democrata falou depois de Rio, afirmando que já falou com o presidente do PSD e com o candidato derrotado na primeira volta, Miguel Pinto Luz, esta noite. "Queria saudar o nosso companheiro Rui Rio, a quem já tive oportunidade de telefonar. Aqui não equívoco ou dúvidas, ele foi o vencedor destas eleições", afirmou.

Lançou depois um aviso sobre o presidente reeleito, pedindo a Rio que "saiba interpretar os resultados eleitorais que o PSD teve no último ano".

"É importante que o PSD tenha paz e unidade, todos temos de contribuir para acabar com a cultura de fação, divisões insustentáveis e intoleráveis. Todos temos de colaborar para atingir o desidrato de unir o PSD. Mas essa unidade começa na liderança e no líder, por isso desejo que Rui Rio tenha a capacidade de devolver a unidade ao nosso PSD."

Montenegro falou também do futuro, revelando que vai regressar "com tranquilidade" a militante de base e que não tenciona desempenhar "nenhuma função ou cargo", mas apontando que estará "disponível" para combates futuros do partido.