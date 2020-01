Os dois candidatos à liderança do PSD, Rui Rio e Luís Montenegro, já votaram na segunda volta das diretas do partido e ambos mostraram-se "confiantes" numa vitória.Na sede do PSD no Porto, o presidente Rui Rio garantiu estar "tranquilo como em todas as eleições", embora admitindo que "nunca se sabe" o resultado antes da contagem. "Estou confiante, mas tenho sempre de pôr dois cenários, nunca se sabe", afirmou Rio aos jornalistas depois de votar, acrescentando que "até poderia pôr três [cenários], mas um empate é estatisticamente difícil".Em Espinho, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro apresentou-se muito confiante e muito tranquilo. "A campanha foi uma campanha longa, tive sempre o cuidado de fazer o maior número de sessões e de encontros com os militantes para poder esclarecer os meus propósitos, as minhas ideias, as minhas convicções e as orientações estratégicas que pretendo para o PSD. Fi-lo sempre com elevação, sem atacar ninguém", disse Montenegro.Antes de votar na Junta de Freguesia de Espinho, no distrito de Aveiro, disse em declarações aos jornalistas que o PSD, um partido "com força e vivacidade que faz falta à democracia portuguesa", vai sair "mais forte" destas eleições.

Questionado sobre a anulação do sufrágio no PSD/Madeira, Montenegro adiantou ainda que espera que a anulação do sufrágio no PSD/Madeira não suscite "dúvidas" no "resultado final" e afirmou que este processo eleitoral "fica manchado pelo facto de haver militantes impedidos de exercerem o seu direito de voto", classificando a anulação como um "falhanço de articulação e coordenação política".

Montenegro admitiu que, caso não saia vencedor destas eleições, se encontra "disponível para contribuir para o reforço do PSD" e para a sua "capacidade de ir em busca da confiança dos eleitores".

Pela primeira vez na história do partido realiza-se uma segunda volta na qual Rui Rio e Luís Montenegro vão hoje novamente a votos.

O presidente do PSD, Rui Rio, foi o candidato mais votado na primeira volta com 49,02% dos votos expressos, seguido do antigo líder parlamentar, Luís Montenegro, que obteve 41,42% do total. O vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais Miguel Pinto Luz ficou em terceiro, com 9,55%.

Cerca de 40 mil militantes do PSD com as quotas em dia podem votar nas diretas para escolher o próximo presidente, o mais baixo universo eleitoral de sempre no partido.

Na primeira volta, a participação rondou os 32 mil militantes - a menor em termos absolutos em eleições em que houve disputa -, mas a maior em percentagem: mais de 79% dos inscritos.