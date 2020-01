A vitória de Rio e a derrota da direita

Rui Rio reconquistou a liderança do PSD por uma unha negra mas sai deste processo eleitoral totalmente legitimado e com todas as condições para levar o partido a recuperar o espaço perdido ao centro. Ao desviar o PSD da direita, com o seu ‘Portugal ao centro’, Rio escolheu a estratégia mais acertada para evitar que o PS consiga crescer eleitoralmente no centrão e, com isso, vir a recuperar a possibilidade de sonhar com uma aproximação ao patamar acima dos 35 por cento em eleições legislativas.

As eleições do ano passado confirmaram a erosão e a tendencial fragmentação do espaço político dos partidos ditos clássicos do sistema parlamentar português do pós-25 de Abril de 1974. Trouxeram, à direita, a quase pulverização do CDS, a entrada de novos partidos, como o Chega e a Iniciativa Liberal, bem como a quase drástica imposição de uma limitação de crescimento do PSD para lá da fasquia dos 30 por cento.

A guinada do PSD à direita, a herança da troika, os sacrifícios impostos pelo governo de Passos e Portas para recuperar o País da bancarrota a que Sócrates e o PS conduziram Portugal, implicaram uma pesada fatura para os dois partidos da coligação que Rio, depois dos ziguezagues iniciais, finalmente percebeu como contrariar. Só o regresso ao centro pode levar o PSD a aspirar a uma de duas coisas: ganhar sozinho ao PS ou obter um resultado que, mesmo não sendo vitorioso, possa ser suficientemente expressivo que lhe dê condições políticas para poder negociar soluções governativas ou entendimentos parlamentares tanto à sua direita como ao centro, com os socialistas.

À partida, este último não será o cenário mais imediato na cabeça de Rio mas, em nome da Pátria, da estabilidade governativa e de um imperativo categórico qualquer, nunca será de excluir uma tal possibilidade. Esta pode ser, afinal, a eleição que representa um primeiro marco subjetivo de um futuro e muito objetivo entendimento entre PSD e PS, por exemplo, para viabilizar os orçamentos da reta final da legislatura.

Há duas coisas que tanto Rui Rio como António Costa há muito perceberam: os tempos que vivemos e os que se avizinham, e que tanto PS como PSD estão afastados de maiorias absolutas de um só partido, exigem capacidade de diálogo, de construção de consensos, de um largo espectro de entendimentos que permitam não destruir o precário equilíbrio orçamental conseguido, de defesa da boa imagem de Portugal na União Europeia. Eles sabem que em tempos de tanta incerteza económica e política na esfera internacional, os portugueses não perdoarão aventuras ideológicas irresponsáveis. Querem certezas, previsibilidade das políticas, menos carga fiscal e nenhuma loucura como as que foram protagonizadas pelos governos de Sócrates, que obrigaram depois ao ‘antídoto’ brutal da troika. Basta um espirro mais sério da economia europeia para que se abracem. E isso só é possível com programas, ideias e políticas que os aproximem, coisa que seria impossível num PSD liderado por Luís Montenegro, sempre mais tentado por uma lógica de pura barricada, ou seja, de esperar pelo cenário catastrofista da vinda do Diabo. Rio percebeu que esse não é o melhor partido para um partido histórica e sociologicamente ancorado na classe média, esse milhão e picos de votos que oscila entre socialistas e sociais-democratas. Por isso, esta sua eleição, também é simbólica e materialmente a derrota de uma direita muito interveniente no espaço mediático mas de muito escassa representatividade eleitoral.