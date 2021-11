Rio e Rangel têm rival: Um ator que já fez de laranja e quer trazer 'a cultura' ao PSD

Nuno Miguel Henriques já tentou concorrer contra Passos, mas não recolheu as assinaturas. Dez anos depois, diz que conhece "bem todo o País" e que é uma "terceira via". O anúncio vai agitar o Conselho Nacional de sábado. Mas não é líquido que obrigue a uma segunda volta.

Nuno Miguel Henriques tem 47 anos, um percurso profissional ligado às artes e ao espetáculo, formação na área social e é vereador na Câmara de Alenquer. Esta quinta-feira à tarde, o anúncio de que quer ser candidato à liderança do PSD contra Rui Rio e Paulo Rangel apanhou quase todos os sociais-democratas desprevenidos e alimentou algumas teorias da conspiração entre rangelistas. Mas Henriques diz que o que quer é apresentar "um projeto para o País" e "reestruturar o partido".

Pouco depois de o email com o anúncio da candidatura chegar às caixas de correio dos jornalistas, nas redes sociais do Facebook começou a circular um vídeo de um anúncio a uma bebida na qual Nuno Miguel Henriques está vestido de laranja e tem problemas com a matemática. Mas o insólito vídeo é, afinal, normal para quem fez a vida profissional sempre ligado aos espetáculos e até já foi padrinho da Marcha de Santo António, em Lisboa, como o próprio faz questão de destacar na sua biografia oficial.

No mesmo barco que Rio e Rangel

Desconhecido da opinião pública, Henriques é um habitué dos eventos partidários. E, nas europeias, até esteve num barco no Tejo, ao lado de Rio e Rangel, a dizer poesia para apoiar o então candidato do partido ao Parlamento Europeu e o líder que o indicou. A vida dá muitas voltas e, agora, Nuno Miguel Henriques quer defrontar-se com os dois.