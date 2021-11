PSD: Rio e Malheiro preparam “ambiente de claque em Aveiro”

A reunião do Conselho Nacional do PSD, neste sábado, já não vai ser no Meliá de Aveiro, mas no Grande Auditório do Centro de Congressos, também no Cais da Fonte Nova.

A mudança de espaço está a levantar entre os apoiantes de Paulo Rangel dúvidas sobre a estratégia da campanha de Rui Rio, numa reunião pedida pelos apoiantes de Rangel para tentar antecipar o Congresso do PSD, para os dias 17, 18 e 19 de dezembro.

"Isto só tem um objetivo: condicionar", diz à SÁBADO um apoiante de Paulo Rangel, explicando que a mudança para uma sala maior vai permitir ter mais observadores na reunião.