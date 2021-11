Conselho Nacional: Rio evita derrota, Rangel preparado para tudo

Rui Rio não quer repetir o cenário de uma derrota no Conselho Nacional deste sábado e definiu uma estratégia para o conseguir. Apoiantes de Paulo Rangel esperam para ver que propostas aparecem. O clima está ao rubro no PSD e haverá claques em Aveiro.

Rui Rio não queria o Conselho Nacional deste sábado e parte para Aveiro com o peso de ter visto vencida a sua proposta para adiar as diretas na última reunião deste órgão. Há duas semanas, os títulos dos jornais sublinhavam a primeira derrota interna do líder do PSD. Desta vez, Rio não quer ficar na fotografia como o perdedor.

Para o evitar, começou por chamar os jornalistas na quinta-feira para, nos corredores do Parlamento, passar aquela que será a sua mensagem chave nesta reunião. Desta vez, a crise política não é um cenário, é real. "Da outra vez não acreditaram num cenário que eu estava a dar como provável - haver crise política e eleições antecipadas. Não acreditaram porque era um cenário, agora não há cenário nenhum, agora o problema está à frente de nós é real, só não sabemos a data", disse, fazendo questão de falar ainda antes de o Presidente da República anunciar que as legislativas serão a 30 de janeiro.

Nessas declarações, Rio descartou a ideia de apresentar nova proposta para – perante a crise que agora é real – suspender a disputa pela liderança. "De uma coisa podem ter a certeza: vou fazer a análise da situação e dizer que o Conselho Nacional deve ponderar muito bem o que está a fazer, isso vou fazer, mais do que isso não".