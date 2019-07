"Vai depender de muitos fatores. O apego que eu tenho - meu, pessoal - ao lugar, não é nenhum, é a tal vantagem de já ter 60 anos. O meu apego ao lugar deriva da obrigação de serviço público e do respeito que eu tenho à história do PSD e isso pode-me fazer ficar ou não ficar", afirmou.



Na entrevista, Rio admitiu que a tarefa de ser líder do PSD "neste momento histórico" do partido é "particularmente difícil", mas rejeitou críticas internas de centralismo ou de impor as suas ideias na Comissão Permanente, na sequência da demissão do vice-presidente Castro Almeida, que não comentou diretamente.



"Quem me conhece bem sabe exatamente que não. Só quando tenho relativamente a uma matéria uma convicção, aí sou inabalável. Aí não vale a pena fazer reuniões que não mudo de opinião, mas isso são coisas pontuais, no dia a dia não", afirmou, apontando as críticas ao funcionamento da justiça como uma matéria em que tem posições definidas há muito.



Pelo contrário, referiu o quadro macroeconómico apresentado na semana passada pelo PSD como um exemplo de grande discussão interna, tal como a possibilidade de o programa prever ou não o regresso das 40 horas de trabalho semanais para os funcionários públicos.



"Confesso que, quando debatemos o programa, que está praticamente concluído, perdemos umas horas com essa questão. A conclusão política a que se chegou é que vamos fazer um esforço para pôr cá fora uma solução que não precise à cabeça de voltar a passar das 35 para as 40 horas", afirmou.



Rio lamentou que, atualmente, a maior qualidade de um político seja a "resistência" e explicou que, no dia a dia, não pode questionar os membros da sua Comissão Permanente (o núcleo duro da direção) sempre que é confrontado pela comunicação social.



"Muitas vezes, quando saio de uma reunião sobre saúde e o tema que está a dar é educação e colocam-me a pergunta, eu não posso dizer 'alto, que vou telefonar aos membros da Comissão Permanente'", afirmou.



Questionado se vai admitir críticos na lista de candidatos a deputados do PSD, Rio fez questão de distinguir os que apoiaram o seu adversário Santana Lopes na disputa interna dos que foram desleais depois da sua vitória.



"O que não me é indiferente é não haver lealdade, pode-se até discordar de forma leal", afirmou, apontando que, no caso de críticas feitas por fontes anónimas, consegue perceber "com facilidade" quem são.



Sobre o seu programa macroeconómico, Rio explicou que assenta em distribuir a 'folga' de 15 mil milhões de euros que diz existir - com base na previsão de crescimento do PIB entre 2019 e 2023 - entre redução de impostos (3,7 mil milhões), reforço do investimento público (3,6 mil milhões) e reforço da despesa corrente (7 mil milhões).



"O desafio aqui que temos é controlar muito bem a despesa corrente", afirmou, defendendo que tal passa por "uma otimização de serviços", que pode levar à realização de auditorias de gestão aos departamentos mais gastadores.



Sem dizer como vai responder às reivindicações de professores ou se aumentaria os funcionários públicos e pensionistas para lá da inflação, Rio insistiu em que o caminho para o país tem de passar pelo controlo da despesa.



"Não é o que tem sido seguido pela esquerda, de mais impostos e mais despesa", afirmou.



Questionado se o eurodeputado do PSD Álvaro Amaro deveria ter renunciado ao mandato depois de ter sido constituído arguido, Rui Rio reiterou que, em todos os casos, deve ser respeitado o princípio da presunção da inocência, pelo menos até existir uma primeira condenação.



"Desgosta-me e revolta-me ver na praça pública pessoas a serem chacinadas com julgamentos populares", criticou, considerando que não foi "para isto" que se fez o 25 de Abril.

