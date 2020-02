Rui Rio vai cumprir o prometido: o presidente do PSD vai deixar o seu outro cargo dentro do partido, o de líder do grupo parlamentar (GP) laranja, após o congresso de Viana do Castelo deste fim de semana. Quem se segue? Dentro do partido, o primeiro vice-presidente do GP social-democrata, Adão Silva, é apontado como "a escolha natural" de Rio. Contudo, a figura de Adão Silva não é consensual entre deputados — e até já há conversas sobre eventuais alternativas.





Vários deputados do PSD confirmaram àque tem "havido conversas". "Há uma franja do grupo parlamentar que entende que deveria haver uma mudança geracional e de estilo [da liderança do GP], diferente da que Adão Silva pode trazer", explica fonte parlamentar, acrescentando que a iniciativa "tem seguramente alguma expressão dentro do GP laranja. Outra fonte dentro do GP admite que existem "conversas" e a "disponibilidade por alguém eficaz e interventivo".No entanto, os deputados garantem que estas movimentações aconteceram "numa frente não organizada" e "fora da lógica confrontativa" com a direção do partido, como descreve uma das fontes. "Mesmo que alguém queira avançar, a questão será apresentada (e em coordenação) com o presidente do partido."

Os nomes na calha



Entre os nomes alternativos apontados está o deputado Duarte Pacheco. Vários deputados confirmam que "já lhe foi apresentado o cenário", mas o próprio garante à SÁBADO que, para si, "essa questão não está em cima da mesa". No entanto, o social-democrata explica que "é de conhecimento de todos que haverá eleições [à liderança do GP]" — e é normal que o assunto possa ter surgido.



Outro nome falado é o de André Coelho Lima, atual vogal da comissão política e defensor acérrimo de Rui Rio (e que tem uma boa chance de se tornar vice-presidente do partido no congresso deste sábado). Mas os deputados detetaram um problema: apesar de boa opção, Coelho Lima tem "pouca experiência parlamentar", tendo se estreado nesta legislatura.



Até ao final do congresso, a futura liderança do GP deverá ser "um não assunto", descreve um deputado. "Para já, o mais importante é o congresso." Não é, porém, novidade que Rui Rio deixará a liderança parlamentar. Em outubro, o presidente do PSD frisou que iria assumir "a liderança da bancada, de molde a que o novo líder parlamentar seja apenas escolhido em definitivo após a realização do próximo Congresso Nacional". Ou seja, para que não aconteça o que aconteceu com Hugo Soares, que Rio teve de afastar do cargo após assumir a direção do partido.